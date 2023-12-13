Кимхи/Шиманов — Аггарвал/Чаурасия. Прогноз, ставки на матч(23.01.24)

Прогноз и ставка на матч Кимхи/Шиманов — Аггарвал/Чаурасия 23 января

23 января в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кимхи/Шиманов , а противостоять в этом поединке будет Аггарвал/Чаурасия.



Судья теннисного матча Кимхи/Шиманов — Аггарвал/Чаурасия должен дать знак о старте игры в 11:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 23 января, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Кимхи/Шиманов и Аггарвал/Чаурасия более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Кимхи/Шиманов имеет четыре победы, то Аггарвал/Чаурасия может похвастаться лишь двумя победами.



Кимхи/Шиманов — Аггарвал/Чаурасия. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 23 января, ведь именно в этот день на корте встречаются Кимхи/Шиманов и Аггарвал/Чаурасия. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 11:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Кимхи/Шиманов имеет на своем счету три победы, Аггарвал/Чаурасия может похвастаться четырьмя.

Кимхи/Шиманов

Пока Кимхи/Шиманов не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Кимхи/Шиманов находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Кимхи/Шиманов будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Кимхи/Шиманов довольно неплохо играет на данном покрытии.



Аггарвал/Чаурасия

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Аггарвал/Чаурасияв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Аггарвал/Чаурасия играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Аггарвал/Чаурасия держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Аггарвал/Чаурасия демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Аггарвал/Чаурасия находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Кимхи/Шиманов и Аггарвал/Чаурасия. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Кимхи/Шиманов — Аггарвал/Чаурасия. Прогноз, ставки на матч(23.01.24)

Кимхи/Шиманов

Несмотря на внушительный возраст, Кимхи/Шиманов демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Кимхи/Шиманов гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Кимхи/Шиманов обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Кимхи/Шиманов снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Кимхи/Шиманов может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Аггарвал/Чаурасия

В этом сезоне Аггарвал/Чаурасия действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Аггарвал/Чаурасия обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Аггарвал/Чаурасия не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Аггарвал/Чаурасия не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Аггарвал/Чаурасия имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Кимхи/Шиманов — Аггарвал/Чаурасия Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Кимхи/Шиманов и Аггарвал/Чаурасия. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Кимхи/Шиманов и Аггарвал/Чаурасия встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Кимхи/Шиманов и Аггарвал/Чаурасия довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Кимхи/Шиманов и Аггарвал/Чаурасия подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Кимхи/Шиманов — Аггарвал/Чаурасия: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Кимхи/Шиманов имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Кимхи/Шиманов и Аггарвал/Чаурасия отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Аггарвал/Чаурасия в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Кимхи/Шиманов превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Аггарвал/Чаурасия сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Кимхи/Шиманов гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кимхи/Шиманов — Аггарвал/Чаурасия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Кимхи/Шиманов и Аггарвал/Чаурасия букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Кимхи/Шиманов и Аггарвал/Чаурасия проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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