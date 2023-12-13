Бонарди/Ромеро — Босио/Сиерра. Прогноз, ставки на матч(23.01.24)

Прогноз и ставка на матч Бонарди/Ромеро — Босио/Сиерра 23.01.2024

23.01.2024 в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бонарди/Ромеро , а противостоять в этом поединке будет Босио/Сиерра.



Бонарди/Ромеро считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Босио/Сиерра 23.01.2024 будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 20:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бонарди/Ромеро — Босио/Сиерра:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 23.01.2024 встречаются Бонарди/Ромеро и Босио/Сиерра. Начало поединка запланировано на 20:00 по МСК. Бонарди/Ромеро является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Бонарди/Ромеро

Так как Бонарди/Ромеро выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Бонарди/Ромеро снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Бонарди/Ромеро, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Бонарди/Ромеро чем-то удивить, пока не ясно.



Босио/Сиерра

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Босио/Сиеррав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Босио/Сиерра играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Босио/Сиерра держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Босио/Сиерра демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Босио/Сиерра находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Бонарди/Ромеро — Босио/Сиерра

Бонарди/Ромеро и Босио/Сиерра – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Бонарди/Ромеро — Босио/Сиерра. Прогноз, ставки на матч(23.01.24)

Бонарди/Ромеро

На данном турнире Бонарди/Ромеро выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Бонарди/Ромеро выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Бонарди/Ромеро допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Бонарди/Ромеро особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Бонарди/Ромеро, это умение играть на травяных кортах.

Босио/Сиерра

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Босио/Сиерра все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Босио/Сиерра сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Босио/Сиерра все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Босио/Сиерра предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Бонарди/Ромеро — Босио/Сиерра Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Бонарди/Ромеро и Босио/Сиерра аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Бонарди/Ромеро и Босио/Сиерра обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Бонарди/Ромеро и Босио/Сиерра постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Бонарди/Ромеро — Босио/Сиерра: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Бонарди/Ромеро и Босио/Сиерра, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Бонарди/Ромеро и Босио/Сиерра уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бонарди/Ромеро — Босио/Сиерра. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бонарди/Ромеро и Босио/Сиерра.



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