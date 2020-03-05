СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) — РАНХИГС Санкт-Петербург (жен). Прогноз, ставки на матч (05.03.20)

05-го марта в 20:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Студенческая лига, в котором на своей площадке местный клуб СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) примет соперника по национальному первенству РАНХИГС Санкт-Петербург (жен).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) – РАНХИГС Санкт-Петербург (жен) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 20:45 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 05-го марта и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК РАНХИГС Санкт-Петербург (жен).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) — РАНХИГС Санкт-Петербург (жен):

Поклонники баскетбольного клуба СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) намерены 05-го марта поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК РАНХИГС Санкт-Петербург (жен). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 20:45 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



РАНХИГС Санкт-Петербург (жен)

На данный момент баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург (жен) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что РАНХИГС Санкт-Петербург (жен) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то РАНХИГС Санкт-Петербург (жен) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Студенческая лига, СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) — РАНХИГС Санкт-Петербург (жен)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) — РАНХИГС Санкт-Петербург (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 05-го марта. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 20:45 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) — РАНХИГС Санкт-Петербург (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.03.20)

СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен)

В последние годы СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

РАНХИГС Санкт-Петербург (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) — РАНХИГС Санкт-Петербург (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 05-го марта сыграет матч против БК РАНХИГС Санкт-Петербург (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 20:45 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) — РАНХИГС Санкт-Петербург (жен): соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне у баскетбольного клуба СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба РАНХИГС Санкт-Петербург (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) — РАНХИГС Санкт-Петербург (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба СПБПУ-ф Санкт-Петербург (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба РАНХИГС Санкт-Петербург (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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