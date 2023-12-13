Инисан/Лью Ян Фун — Даниэль/Джавара. Прогноз, ставки на матч. ITF (25.01.24)

25-го января в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Инисан/Лью Ян Фун , а противостоять в этом поединке будет Даниэль/Джавара.



В 20:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Инисан/Лью Ян Фун и Даниэль/Джавара. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 25-го января, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Инисан/Лью Ян Фун — Даниэль/Джавара. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 25-го января откроет его противостояние Инисан/Лью Ян Фун — Даниэль/Джавара. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 20:00 по МСК, то есть до начала игры. Инисан/Лью Ян Фун и Даниэль/Джавара отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Даниэль/Джавара может гордиться семью победами, а вот Инисан/Лью Ян Фун имеет только пять выигранных встреч.

Инисан/Лью Ян Фун

Этот турнир Инисан/Лью Ян Фун проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Инисан/Лью Ян Фун может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Инисан/Лью Ян Фун однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Инисан/Лью Ян Фун имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Инисан/Лью Ян Фун левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Инисан/Лью Ян Фун хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Даниэль/Джавара

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Даниэль/Джаварав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Даниэль/Джавара играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Даниэль/Джавара держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Даниэль/Джавара демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Даниэль/Джавара находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Инисан/Лью Ян Фун — Даниэль/Джавара

Инисан/Лью Ян Фун и Даниэль/Джавара – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Инисан/Лью Ян Фун — Даниэль/Джавара. Прогноз, ставки на матч(25.01.24)

Инисан/Лью Ян Фун

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Инисан/Лью Ян Фун, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Инисан/Лью Ян Фун уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Инисан/Лью Ян Фун старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Инисан/Лью Ян Фун, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Инисан/Лью Ян Фун не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Инисан/Лью Ян Фун все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Инисан/Лью Ян Фун точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Даниэль/Джавара

Этот сезон Даниэль/Джавара проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Даниэль/Джавара снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Даниэль/Джавара слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Даниэль/Джавара допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Инисан/Лью Ян Фун — Даниэль/Джавара Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Инисан/Лью Ян Фун и Даниэль/Джавара начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Инисан/Лью Ян Фун и Даниэль/Джавара показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Инисан/Лью Ян Фун и Даниэль/Джавара провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Инисан/Лью Ян Фун и Даниэль/Джавара действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Инисан/Лью Ян Фун — Даниэль/Джавара: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Инисан/Лью Ян Фун имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Инисан/Лью Ян Фун и Даниэль/Джавара отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Даниэль/Джавара в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Инисан/Лью Ян Фун превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Даниэль/Джавара сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Инисан/Лью Ян Фун гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Инисан/Лью Ян Фун — Даниэль/Джавара. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Инисан/Лью Ян Фун и Даниэль/Джавара.



http://evolvegame.ru/cat0-749630-stroitel-4h4-uran-4h4-prognoz-specialista-na-voleybol-25-01-24/