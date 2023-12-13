«Бартош Голебиевски (Пол)» – «Матеуш Урбан (Пол)». 26.01.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Бартош Голебиевски (Пол) — Матеуш Урбан (Пол) на 26 января, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Бартош Голебиевски (Пол) и Матеуш Урбан (Пол) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 23:00.

В 23:00 по московскому времени Бартош Голебиевски (Пол) и Матеуш Урбан (Пол) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 26 января, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Бартош Голебиевски (Пол) и Матеуш Урбан (Пол) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Бартош Голебиевски (Пол).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бартош Голебиевски (Пол) — Матеуш Урбан (Пол):

победа Бартош Голебиевски (Пол) – 0, ничья – 0, победа Матеуш Урбан (Пол) – 0

Прогноз на матч Бартош Голебиевски (Пол) – Матеуш Урбан (Пол) Бои, титульный бой, 26 января :

Из-за того, что все ставят на то, что Бартош Голебиевски (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Матеуш Урбан (Пол) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Бартош Голебиевски (Пол) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Бартош Голебиевски (Пол) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Бартош Голебиевски (Пол) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Бартош Голебиевски (Пол) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Бартош Голебиевски (Пол) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Бартош Голебиевски (Пол) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Бартош Голебиевски (Пол) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Матеуш Урбан (Пол) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Матеуш Урбан (Пол) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Матеуш Урбан (Пол) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Матеуш Урбан (Пол) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Матеуш Урбан (Пол) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Бартош Голебиевски (Пол) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Бартош Голебиевски (Пол) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Бартош Голебиевски (Пол) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Бартош Голебиевски (Пол) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Матеуш Урбан (Пол) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Матеуш Урбан (Пол) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Матеуш Урбан (Пол) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Матеуш Урбан (Пол) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Матеуш Урбан (Пол) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Бартош Голебиевски (Пол) – Матеуш Урбан (Пол) 26.01.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Бартош Голебиевски (Пол) и Матеуш Урбан (Пол), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Бартош Голебиевски (Пол) и Матеуш Урбан (Пол). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Бартош Голебиевски (Пол) и Матеуш Урбан (Пол) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Бартош Голебиевски (Пол) и Матеуш Урбан (Пол) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Бартош Голебиевски (Пол) является очевидным фаворитом, ведь Матеуш Урбан (Пол) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Титульный бой Бартош Голебиевски (Пол) — Матеуш Урбан (Пол) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Матеуш Урбан (Пол) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Бартош Голебиевски (Пол)

Свою самую выдающуюся победу Бартош Голебиевски (Пол) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Бартош Голебиевски (Пол) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Бартош Голебиевски (Пол) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Бартош Голебиевски (Пол) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Бартош Голебиевски (Пол) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Матеуш Урбан (Пол)

На данный момент Матеуш Урбан (Пол) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Матеуш Урбан (Пол) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Матеуш Урбан (Пол) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Матеуш Урбан (Пол) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Матеуш Урбан (Пол) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Бартош Голебиевски (Пол) — Матеуш Урбан (Пол). Прогноз и ставки на матч. Бои 26 января

В настоящее время Бартош Голебиевски (Пол) и Матеуш Урбан (Пол) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Бартош Голебиевски (Пол) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Бартош Голебиевски (Пол) и Матеуш Урбан (Пол), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Бартош Голебиевски (Пол) выиграет бой.

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