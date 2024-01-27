«Джонас Мэгард (Дан)» – «Джек Картрайт (Анг)». 27.01.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джонас Мэгард (Дан) — Джек Картрайт (Анг) на 27-го января, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джонас Мэгард (Дан) и Джек Картрайт (Анг) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 20:00.

До 27-го января осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Джонас Мэгард (Дан) — Джек Картрайт (Анг). Это будет продолжаться вплоть до 20:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джонас Мэгард (Дан) — Джек Картрайт (Анг):

победа Джонас Мэгард (Дан) – 0, ничья – 0, победа Джек Картрайт (Анг) – 0

Прогноз на матч Джонас Мэгард (Дан) – Джек Картрайт (Анг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27-го января :

Букмекерские конторы на бой Джонас Мэгард (Дан) — Джек Картрайт (Анг) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джонас Мэгард (Дан) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джонас Мэгард (Дан) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джонас Мэгард (Дан) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джонас Мэгард (Дан) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джонас Мэгард (Дан) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Джек Картрайт (Анг) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Джек Картрайт (Анг) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Джек Картрайт (Анг) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Джек Картрайт (Анг) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Джек Картрайт (Анг) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Джонас Мэгард (Дан) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джонас Мэгард (Дан) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джонас Мэгард (Дан) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джонас Мэгард (Дан) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джонас Мэгард (Дан) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джонас Мэгард (Дан) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Джек Картрайт (Анг) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джек Картрайт (Анг) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джек Картрайт (Анг) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джек Картрайт (Анг) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джек Картрайт (Анг) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джек Картрайт (Анг) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джек Картрайт (Анг) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джонас Мэгард (Дан) – Джек Картрайт (Анг) 27.01.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джонас Мэгард (Дан) и Джек Картрайт (Анг). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Джонас Мэгард (Дан) и Джек Картрайт (Анг) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джонас Мэгард (Дан) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Джек Картрайт (Анг) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джонас Мэгард (Дан) и Джек Картрайт (Анг), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джонас Мэгард (Дан) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джонас Мэгард (Дан) и Джек Картрайт (Анг), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Джек Картрайт (Анг) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джонас Мэгард (Дан)

Джонас Мэгард (Дан) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Джонас Мэгард (Дан) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Джонас Мэгард (Дан) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Джонас Мэгард (Дан) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Джонас Мэгард (Дан) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Джек Картрайт (Анг)

На сегодняшний день Джек Картрайт (Анг) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Джек Картрайт (Анг) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Джек Картрайт (Анг) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Джек Картрайт (Анг) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Джонас Мэгард (Дан) — Джек Картрайт (Анг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27-го января

Вряд ли Джонас Мэгард (Дан) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Джек Картрайт (Анг), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Джонас Мэгард (Дан) легко справится с таким соперником, как Джек Картрайт (Анг). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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