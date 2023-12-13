«Оскар Кольясо (П-Рик)» – «Рейнерис Гутьеррес (Ник)». 28.01.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Оскар Кольясо (П-Рик) проведет 28-го января, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Рейнерис Гутьеррес (Ник). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 05:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 28-го января пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Оскар Кольясо (П-Рик) — Рейнерис Гутьеррес (Ник). По Москве начало данного поединка будет в 05:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оскар Кольясо (П-Рик) — Рейнерис Гутьеррес (Ник):

победа Оскар Кольясо (П-Рик) – 1.04, ничья – 26, победа Рейнерис Гутьеррес (Ник) – 12

Прогноз на матч Оскар Кольясо (П-Рик) – Рейнерис Гутьеррес (Ник) Бои, титульный бой, 28-го января :

По коэффициенту 1.04 ставить на то, что выиграет Оскар Кольясо (П-Рик) не очень выгодно, а вот Рейнерис Гутьеррес (Ник) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 12.

История личных встреч

На профессиональном ринге Оскар Кольясо (П-Рик) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Оскар Кольясо (П-Рик) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Оскар Кольясо (П-Рик) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Оскар Кольясо (П-Рик) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Оскар Кольясо (П-Рик) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Рейнерис Гутьеррес (Ник) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Рейнерис Гутьеррес (Ник) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Рейнерис Гутьеррес (Ник) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Рейнерис Гутьеррес (Ник) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Рейнерис Гутьеррес (Ник) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Оскар Кольясо (П-Рик) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Оскар Кольясо (П-Рик) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Оскар Кольясо (П-Рик) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Оскар Кольясо (П-Рик) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Оскар Кольясо (П-Рик) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Рейнерис Гутьеррес (Ник) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Рейнерис Гутьеррес (Ник) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Рейнерис Гутьеррес (Ник) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Рейнерис Гутьеррес (Ник) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Оскар Кольясо (П-Рик) – Рейнерис Гутьеррес (Ник) 28.01.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Оскар Кольясо (П-Рик) и Рейнерис Гутьеррес (Ник). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Оскар Кольясо (П-Рик) и Рейнерис Гутьеррес (Ник) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Оскар Кольясо (П-Рик) и Рейнерис Гутьеррес (Ник) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Оскар Кольясо (П-Рик) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Рейнерис Гутьеррес (Ник) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Оскар Кольясо (П-Рик) и Рейнерис Гутьеррес (Ник) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Оскар Кольясо (П-Рик) в данный момент сильнее, нежели Рейнерис Гутьеррес (Ник), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Оскар Кольясо (П-Рик)

Как бы Оскар Кольясо (П-Рик) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Оскар Кольясо (П-Рик) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Оскар Кольясо (П-Рик) дрался на ринге только с представителями своей страны. Оскар Кольясо (П-Рик) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Оскар Кольясо (П-Рик) совершенно не работает над собственной защитой.

Рейнерис Гутьеррес (Ник)

Рейнерис Гутьеррес (Ник) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Рейнерис Гутьеррес (Ник) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Рейнерис Гутьеррес (Ник) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Рейнерис Гутьеррес (Ник) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Рейнерис Гутьеррес (Ник) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Оскар Кольясо (П-Рик) — Рейнерис Гутьеррес (Ник). Прогноз и ставки на матч. Бои 28-го января

На титульный бой Оскар Кольясо (П-Рик) — Рейнерис Гутьеррес (Ник) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Оскар Кольясо (П-Рик) легко справится с таким соперником, как Рейнерис Гутьеррес (Ник). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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