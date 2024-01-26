«Якуб Кржпит (Пол)» – «Патрик Адамус (Ирл)». 26.01.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 26.01.2024 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Якуб Кржпит (Пол) — Патрик Адамус (Ирл). На ринге его участники появятся в 21:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Якуб Кржпит (Пол) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Якуб Кржпит (Пол) обладает несколькими чемпионскими титулами и 26.01.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Патрик Адамус (Ирл), так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Якуб Кржпит (Пол) — Патрик Адамус (Ирл):

победа Якуб Кржпит (Пол) – 0, ничья – 0, победа Патрик Адамус (Ирл) – 0

Прогноз на матч Якуб Кржпит (Пол) – Патрик Адамус (Ирл) Бои, титульный бой, 26.01.2024 :

Так как Якуб Кржпит (Пол) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Патрик Адамус (Ирл) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Якуб Кржпит (Пол) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Якуб Кржпит (Пол) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Якуб Кржпит (Пол) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Якуб Кржпит (Пол) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Якуб Кржпит (Пол) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Якуб Кржпит (Пол) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Патрик Адамус (Ирл) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Патрик Адамус (Ирл) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Патрик Адамус (Ирл) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Патрик Адамус (Ирл) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Патрик Адамус (Ирл) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Якуб Кржпит (Пол) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Якуб Кржпит (Пол) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Якуб Кржпит (Пол) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Якуб Кржпит (Пол) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Патрик Адамус (Ирл) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Патрик Адамус (Ирл) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Патрик Адамус (Ирл) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Патрик Адамус (Ирл) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Патрик Адамус (Ирл), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Якуб Кржпит (Пол) – Патрик Адамус (Ирл) 26.01.24

Появление на ринге таких бойцов, как Якуб Кржпит (Пол) и Патрик Адамус (Ирл) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Якуб Кржпит (Пол) и Патрик Адамус (Ирл). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Якуб Кржпит (Пол) и Патрик Адамус (Ирл) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Якуб Кржпит (Пол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Патрик Адамус (Ирл) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Якуб Кржпит (Пол) сейчас находится на пике формы, так что Патрик Адамус (Ирл) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Якуб Кржпит (Пол).

На чемпионский бой Якуб Кржпит (Пол) — Патрик Адамус (Ирл) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Патрик Адамус (Ирл), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Якуб Кржпит (Пол)

Хотя Якуб Кржпит (Пол) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Якуб Кржпит (Пол) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Якуб Кржпит (Пол) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Якуб Кржпит (Пол) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Якуб Кржпит (Пол) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Патрик Адамус (Ирл)

Патрик Адамус (Ирл) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Патрик Адамус (Ирл) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Патрик Адамус (Ирл) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Патрик Адамус (Ирл) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Патрик Адамус (Ирл) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Якуб Кржпит (Пол) — Патрик Адамус (Ирл). Прогноз и ставки на матч. Бои 26.01.2024

Так как Якуб Кржпит (Пол) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Патрик Адамус (Ирл).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Якуб Кржпит (Пол) и Патрик Адамус (Ирл), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Якуб Кржпит (Пол) выиграет с помощью нокаута.

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