«Андерсон Феррейра (Бра)» – «Самуэль Силва (Бра)». 28.01.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 28-го января состоится интересный поединок Андерсон Феррейра (Бра) — Самуэль Силва (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 06:20 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 06:20 по московскому времени Андерсон Феррейра (Бра) и Самуэль Силва (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 28-го января, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Андерсон Феррейра (Бра) и Самуэль Силва (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Андерсон Феррейра (Бра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Андерсон Феррейра (Бра) — Самуэль Силва (Бра):

победа Андерсон Феррейра (Бра) – 1.59, ничья – 50, победа Самуэль Силва (Бра) – 2.34

Прогноз на матч Андерсон Феррейра (Бра) – Самуэль Силва (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28-го января :

Букмекерские конторы на бой Андерсон Феррейра (Бра) — Самуэль Силва (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.59 и 2.34.

История личных встреч

В свои 32 года Андерсон Феррейра (Бра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Андерсон Феррейра (Бра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Андерсон Феррейра (Бра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Андерсон Феррейра (Бра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Андерсон Феррейра (Бра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Самуэль Силва (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Самуэль Силва (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Самуэль Силва (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Самуэль Силва (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Самуэль Силва (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Андерсон Феррейра (Бра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Андерсон Феррейра (Бра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Андерсон Феррейра (Бра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Андерсон Феррейра (Бра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Андерсон Феррейра (Бра) валится с ног. К тому же, Андерсон Феррейра (Бра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Андерсон Феррейра (Бра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Самуэль Силва (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Самуэль Силва (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Самуэль Силва (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Самуэль Силва (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Самуэль Силва (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Самуэль Силва (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Самуэль Силва (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Андерсон Феррейра (Бра) – Самуэль Силва (Бра) 28.01.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Андерсон Феррейра (Бра) и Самуэль Силва (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Андерсон Феррейра (Бра) и Самуэль Силва (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Андерсон Феррейра (Бра) и Самуэль Силва (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Андерсон Феррейра (Бра) и Самуэль Силва (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Андерсон Феррейра (Бра) и Самуэль Силва (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Андерсон Феррейра (Бра) является очевидным фаворитом, ведь Самуэль Силва (Бра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Андерсон Феррейра (Бра) — Самуэль Силва (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Самуэль Силва (Бра).

Андерсон Феррейра (Бра)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Андерсон Феррейра (Бра) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Андерсон Феррейра (Бра) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Андерсон Феррейра (Бра) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Андерсон Феррейра (Бра) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Самуэль Силва (Бра)

Самуэль Силва (Бра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Самуэль Силва (Бра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Самуэль Силва (Бра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Самуэль Силва (Бра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Самуэль Силва (Бра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Андерсон Феррейра (Бра) — Самуэль Силва (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28-го января

Спортивные эксперты считают, что Андерсон Феррейра (Бра) сейчас намного сильнее, чем Самуэль Силва (Бра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Андерсон Феррейра (Бра) и Самуэль Силва (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Андерсон Феррейра (Бра) выиграет с помощью нокаута.

http://evolvegame.ru/cat2-750392-adana-buyukshehir-belediesi-zhen-zorlu-koledzhi-zhen-prognoz-professionala-na-match-26-01-24/

http://rockaluga.ru/cat4-913499-reyong-phre-yunayted-prognoz-i-stavki-ot-professionala-26-01-24/