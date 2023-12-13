Роман Андрес Бурручага — Тьяго Моура Монтейро: андердог способен удивить фаворита

Роман Андрес Бурручага — Тьяго Моура Монтейро (26.01.2024), ставки и коэффициенты

26.01.2024 в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Роман Андрес Бурручага , а противостоять в этом поединке будет Тьяго Моура Монтейро.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Роман Андрес Бурручага — Тьяго Моура Монтейро, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 26.01.2024, а его начало по МСК будет в 23:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Роман Андрес Бурручага. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Роман Андрес Бурручага — Тьяго Моура Монтейро. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 26.01.2024 откроет его противостояние Роман Андрес Бурручага — Тьяго Моура Монтейро. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 23:00 по МСК, то есть до начала игры. Роман Андрес Бурручага и Тьяго Моура Монтейро отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Тьяго Моура Монтейро может гордиться семью победами, а вот Роман Андрес Бурручага имеет только пять выигранных встреч.

Роман Андрес Бурручага

В этом сезоне Роман Андрес Бурручага имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Роман Андрес Бурручага может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Роман Андрес Бурручага еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Тьяго Моура Монтейро

На этом турнире Тьяго Моура Монтейро играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Тьяго Моура Монтейро все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Тьяго Моура Монтейро не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Тьяго Моура Монтейро уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Тьяго Моура Монтейро на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Тьяго Моура Монтейро пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Роман Андрес Бурручага — Тьяго Моура Монтейро

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Роман Андрес Бурручага и Тьяго Моура Монтейро. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Роман Андрес Бурручага и Тьяго Моура Монтейро в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Роман Андрес Бурручага и Тьяго Моура Монтейро имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Роман Андрес Бурручага — Тьяго Моура Монтейро (26.01.2024), ставки и коэффициенты

Роман Андрес Бурручага

Роман Андрес Бурручага не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Роман Андрес Бурручага любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Роман Андрес Бурручага умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Роман Андрес Бурручага не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Роман Андрес Бурручага умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Тьяго Моура Монтейро

Выступать в зале Тьяго Моура Монтейро не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Тьяго Моура Монтейро старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Тьяго Моура Монтейро принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Тьяго Моура Монтейро демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Тьяго Моура Монтейро даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Тьяго Моура Монтейро хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Роман Андрес Бурручага — Тьяго Моура Монтейро Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Роман Андрес Бурручага и Тьяго Моура Монтейро, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Роман Андрес Бурручага и Тьяго Моура Монтейро играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Роман Андрес Бурручага, и Тьяго Моура Монтейро неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Роман Андрес Бурручага — Тьяго Моура Монтейро: андердог способен удивить фаворита

Роман Андрес Бурручага и Тьяго Моура Монтейро которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Роман Андрес Бурручага имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Тьяго Моура Монтейро хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Роман Андрес Бурручага. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Тьяго Моура Монтейро умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Роман Андрес Бурручага довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Тьяго Моура Монтейро вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Роман Андрес Бурручага.

СЕГОДНЯ МАТЧ Роман Андрес Бурручага — Тьяго Моура Монтейро. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Роман Андрес Бурручага и Тьяго Моура Монтейро букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Роман Андрес Бурручага и Тьяго Моура Монтейро проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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