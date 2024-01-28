«Гарри Тонон (США)» – «Мартин Нгуен (Авс)». 28.01.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 28 января должен состояться бой Гарри Тонон (США) — Мартин Нгуен (Авс), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 13:10 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Гарри Тонон (США) и Мартин Нгуен (Авс) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Гарри Тонон (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 28 января предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Мартин Нгуен (Авс), так что вряд ли в 13:10 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гарри Тонон (США) — Мартин Нгуен (Авс):

победа Гарри Тонон (США) – 0, ничья – 0, победа Мартин Нгуен (Авс) – 0

Прогноз на матч Гарри Тонон (США) – Мартин Нгуен (Авс) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28 января :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Гарри Тонон (США) не очень выгодно, а вот Мартин Нгуен (Авс) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Гарри Тонон (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Гарри Тонон (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Гарри Тонон (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Гарри Тонон (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Гарри Тонон (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Мартин Нгуен (Авс) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Мартин Нгуен (Авс) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Мартин Нгуен (Авс), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Мартин Нгуен (Авс) должен быть в хорошей физической форме. Мартин Нгуен (Авс) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Гарри Тонон (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Гарри Тонон (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Гарри Тонон (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Гарри Тонон (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Гарри Тонон (США) валится с ног. К тому же, Гарри Тонон (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Гарри Тонон (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Мартин Нгуен (Авс) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Мартин Нгуен (Авс) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Мартин Нгуен (Авс) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Мартин Нгуен (Авс) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Мартин Нгуен (Авс) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Мартин Нгуен (Авс) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Мартин Нгуен (Авс) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Гарри Тонон (США) – Мартин Нгуен (Авс) 28.01.24

Появление на ринге таких бойцов, как Гарри Тонон (США) и Мартин Нгуен (Авс) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Гарри Тонон (США) и Мартин Нгуен (Авс). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Гарри Тонон (США) и Мартин Нгуен (Авс) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Гарри Тонон (США) и Мартин Нгуен (Авс) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Гарри Тонон (США) и Мартин Нгуен (Авс) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Гарри Тонон (США) — Мартин Нгуен (Авс) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Гарри Тонон (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Гарри Тонон (США) — Мартин Нгуен (Авс) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Мартин Нгуен (Авс).

Гарри Тонон (США)

Свою самую выдающуюся победу Гарри Тонон (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Гарри Тонон (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Гарри Тонон (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Гарри Тонон (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Гарри Тонон (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Мартин Нгуен (Авс)

Никаких высот Мартин Нгуен (Авс) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Мартин Нгуен (Авс) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Мартин Нгуен (Авс) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Мартин Нгуен (Авс) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Гарри Тонон (США) — Мартин Нгуен (Авс). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28 января

Вряд ли Гарри Тонон (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Мартин Нгуен (Авс), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Гарри Тонон (США) — Мартин Нгуен (Авс) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Гарри Тонон (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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