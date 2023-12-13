«Вин Ситджэним (Таи)» – «Маугли Чор Аджалабун (Таи)». 02.02.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Вин Ситджэним (Таи) — Маугли Чор Аджалабун (Таи) на 02-го февраля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Вин Ситджэним (Таи) и Маугли Чор Аджалабун (Таи) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 17:35.

До 02-го февраля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Вин Ситджэним (Таи) — Маугли Чор Аджалабун (Таи). Это будет продолжаться вплоть до 17:35 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вин Ситджэним (Таи) — Маугли Чор Аджалабун (Таи):

победа Вин Ситджэним (Таи) – 0, ничья – 0, победа Маугли Чор Аджалабун (Таи) – 0

Прогноз на матч Вин Ситджэним (Таи) – Маугли Чор Аджалабун (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 02-го февраля :

Так как Вин Ситджэним (Таи) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Маугли Чор Аджалабун (Таи) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Вин Ситджэним (Таи) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Вин Ситджэним (Таи) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Вин Ситджэним (Таи) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Вин Ситджэним (Таи) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Вин Ситджэним (Таи) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Маугли Чор Аджалабун (Таи) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Маугли Чор Аджалабун (Таи) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Маугли Чор Аджалабун (Таи) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Маугли Чор Аджалабун (Таи) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Маугли Чор Аджалабун (Таи) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Вин Ситджэним (Таи) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Вин Ситджэним (Таи) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Вин Ситджэним (Таи) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Вин Ситджэним (Таи) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Вин Ситджэним (Таи) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Маугли Чор Аджалабун (Таи) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Маугли Чор Аджалабун (Таи) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Маугли Чор Аджалабун (Таи) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Маугли Чор Аджалабун (Таи) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Маугли Чор Аджалабун (Таи) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Маугли Чор Аджалабун (Таи) должен задуматься о своей обороне.

Вин Ситджэним (Таи) – Маугли Чор Аджалабун (Таи) 02.02.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Вин Ситджэним (Таи) и Маугли Чор Аджалабун (Таи) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Вин Ситджэним (Таи) и Маугли Чор Аджалабун (Таи). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Вин Ситджэним (Таи) и Маугли Чор Аджалабун (Таи) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Вин Ситджэним (Таи) и Маугли Чор Аджалабун (Таи) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Вин Ситджэним (Таи) сейчас находится на пике формы, так что Маугли Чор Аджалабун (Таи) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Вин Ситджэним (Таи).

На чемпионский бой Вин Ситджэним (Таи) — Маугли Чор Аджалабун (Таи) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Маугли Чор Аджалабун (Таи), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Вин Ситджэним (Таи)

Хотя Вин Ситджэним (Таи) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Вин Ситджэним (Таи) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Вин Ситджэним (Таи) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Вин Ситджэним (Таи) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Вин Ситджэним (Таи) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Маугли Чор Аджалабун (Таи)

На данный момент Маугли Чор Аджалабун (Таи) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Маугли Чор Аджалабун (Таи) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Маугли Чор Аджалабун (Таи) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Маугли Чор Аджалабун (Таи) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Маугли Чор Аджалабун (Таи) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Вин Ситджэним (Таи) — Маугли Чор Аджалабун (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 02-го февраля

Вряд ли Вин Ситджэним (Таи) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Маугли Чор Аджалабун (Таи), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Вин Ситджэним (Таи) — Маугли Чор Аджалабун (Таи) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Вин Ситджэним (Таи) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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