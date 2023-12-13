Мельникова/Паттинама-Керхов — Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.02.24)

Прогноз и ставка на матч Мельникова/Паттинама-Керхов — Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо 07 февраля

07 февраля в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мельникова/Паттинама-Керхов , а противостоять в этом поединке будет Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 07 февраля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Мельникова/Паттинама-Керхов — Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 01:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Мельникова/Паттинама-Керхов, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мельникова/Паттинама-Керхов — Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо:

В 01:00 по Москве Мельникова/Паттинама-Керхов выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 07 февраля. Мельникова/Паттинама-Керхов не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Мельникова/Паттинама-Керхов

Болельщики ожидали, что на этом турнире Мельникова/Паттинама-Керхов продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Мельникова/Паттинама-Керхов в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Мельникова/Паттинама-Керхов сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Мельникова/Паттинама-Керхов немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо

Во взрослом туре Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

ITF, Мельникова/Паттинама-Керхов — Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Мельникова/Паттинама-Керхов и Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Мельникова/Паттинама-Керхов и Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Мельникова/Паттинама-Керхов — Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.02.24)

Мельникова/Паттинама-Керхов

В этом сезоне Мельникова/Паттинама-Керхов демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Мельникова/Паттинама-Керхов уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Мельникова/Паттинама-Керхов любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Мельникова/Паттинама-Керхов часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Мельникова/Паттинама-Керхов умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Мельникова/Паттинама-Керхов — Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мельникова/Паттинама-Керхов и Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Мельникова/Паттинама-Керхов и Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Мельникова/Паттинама-Керхов и Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Мельникова/Паттинама-Керхов — Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мельникова/Паттинама-Керхов и Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мельникова/Паттинама-Керхов имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мельникова/Паттинама-Керхов. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мельникова/Паттинама-Керхов довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мельникова/Паттинама-Керхов.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мельникова/Паттинама-Керхов — Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мельникова/Паттинама-Керхов и Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мельникова/Паттинама-Керхов и Кастанеда Герреро/Родригес-Ризо проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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