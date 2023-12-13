КБ Сигал Приштина — АЕЛ Лимасол. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.02.24)

Прогноз и ставка на матч КБ Сигал Приштина — АЕЛ Лимасол 08 февраля

08 февраля в 22:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Балканская лига, в котором на своей площадке местный клуб КБ Сигал Приштина примет соперника по национальному первенству АЕЛ Лимасол.



Баскетбольный поединок КБ Сигал Приштина – АЕЛ Лимасол пройдет в рамках престижного турнира 08 февраля, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 22:15 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба КБ Сигал Приштина.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ КБ Сигал Приштина — АЕЛ Лимасол:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб КБ Сигал Приштина возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК АЕЛ Лимасол. Данный поединок будет сыгран 08 февраля, а по московскому времени его начало состоится в 22:15. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба АЕЛ Лимасол лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

КБ Сигал Приштина

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба КБ Сигал Приштина уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу КБ Сигал Приштина подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче КБ Сигал Приштина старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



АЕЛ Лимасол

Буквально с первых туров баскетбольный клуб АЕЛ Лимасол сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб АЕЛ Лимасол проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба АЕЛ Лимасол травмированы только игроки глубокого резерва.

Балканская лига, КБ Сигал Приштина — АЕЛ Лимасол

Вплоть до 08 февраля включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок КБ Сигал Приштина — АЕЛ Лимасол. А так как начало встречи в 22:15 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб КБ Сигал Приштина практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



КБ Сигал Приштина — АЕЛ Лимасол. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.02.24)

КБ Сигал Приштина

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб КБ Сигал Приштина наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК КБ Сигал Приштина сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб КБ Сигал Приштина всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба КБ Сигал Приштина бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

АЕЛ Лимасол

После того, как баскетбольный клуб АЕЛ Лимасол проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб АЕЛ Лимасол хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб АЕЛ Лимасол продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч КБ Сигал Приштина — АЕЛ Лимасол Прогнозы от БК «БалтБет»

На 08 февраля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние КБ Сигал Приштина — АЕЛ Лимасол, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 22:15 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

КБ Сигал Приштина — АЕЛ Лимасол: соперники не будут долго запрягать

Баскетбольный клуб КБ Сигал Приштина очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб КБ Сигал Приштина очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба АЕЛ Лимасол был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб АЕЛ Лимасол выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба АЕЛ Лимасол немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ КБ Сигал Приштина — АЕЛ Лимасол. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба КБ Сигал Приштина уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб КБ Сигал Приштина пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба КБ Сигал Приштина составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба АЕЛ Лимасол сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб АЕЛ Лимасол идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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