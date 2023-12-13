«Кайл Даукаус (США)» – «Шон Коннор Фэллон (США)». 10.02.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 10-го февраля 2024 года состоится интересный поединок Кайл Даукаус (США) — Шон Коннор Фэллон (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 06:20 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 06:20 по московскому времени Кайл Даукаус (США) и Шон Коннор Фэллон (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 10-го февраля 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Кайл Даукаус (США) и Шон Коннор Фэллон (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Кайл Даукаус (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кайл Даукаус (США) — Шон Коннор Фэллон (США):

победа Кайл Даукаус (США) – 1.21, ничья – 50, победа Шон Коннор Фэллон (США) – 4.38

Прогноз на матч Кайл Даукаус (США) – Шон Коннор Фэллон (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10-го февраля 2024 года :

По коэффициенту 1.21 ставить на то, что выиграет Кайл Даукаус (США) не очень выгодно, а вот Шон Коннор Фэллон (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 4.38.

История личных встреч

На профессиональном ринге Кайл Даукаус (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Кайл Даукаус (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Кайл Даукаус (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Кайл Даукаус (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Кайл Даукаус (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Шон Коннор Фэллон (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Шон Коннор Фэллон (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Шон Коннор Фэллон (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Шон Коннор Фэллон (США) должен быть в хорошей физической форме. Шон Коннор Фэллон (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Кайл Даукаус (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Кайл Даукаус (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Кайл Даукаус (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Кайл Даукаус (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Кайл Даукаус (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Шон Коннор Фэллон (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Шон Коннор Фэллон (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Шон Коннор Фэллон (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Шон Коннор Фэллон (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Шон Коннор Фэллон (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Шон Коннор Фэллон (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Шон Коннор Фэллон (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Кайл Даукаус (США) – Шон Коннор Фэллон (США) 10.02.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Кайл Даукаус (США) и Шон Коннор Фэллон (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Кайл Даукаус (США) и Шон Коннор Фэллон (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Кайл Даукаус (США) и Шон Коннор Фэллон (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Кайл Даукаус (США) — Шон Коннор Фэллон (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Шон Коннор Фэллон (США) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Кайл Даукаус (США) и Шон Коннор Фэллон (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Шон Коннор Фэллон (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Кайл Даукаус (США)

На самом деле Кайл Даукаус (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Кайл Даукаус (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Кайл Даукаус (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Кайл Даукаус (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Кайл Даукаус (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Шон Коннор Фэллон (США)

Прошлый бой Шон Коннор Фэллон (США) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Шон Коннор Фэллон (США) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Шон Коннор Фэллон (США) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Шон Коннор Фэллон (США) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Кайл Даукаус (США) — Шон Коннор Фэллон (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10-го февраля 2024 года

На титульный бой Кайл Даукаус (США) — Шон Коннор Фэллон (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Кайл Даукаус (США) сейчас находится на пике формы, так что Шон Коннор Фэллон (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Кайл Даукаус (США).

http://evolvegame.ru/cat3-759513-stavki-na-match-atletiko-lanus-rasing-klub-prognoz-na-basketbol-ot-09-02-24/

http://rockaluga.ru/cat3-1034688-makkabi-kiryat-gat-hapoel-ironi-gedera-prognoz-professionala-na-match-09-02-24/