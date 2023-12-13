«Джерико Платон (Кан)» – «Артуро Рейес Кастаньеда (Мек)». 09.02.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 09-го февраля состоится интересный поединок Джерико Платон (Кан) — Артуро Рейес Кастаньеда (Мек), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 03:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 09-го февраля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Джерико Платон (Кан) — Артуро Рейес Кастаньеда (Мек). По Москве начало данного поединка будет в 03:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джерико Платон (Кан) — Артуро Рейес Кастаньеда (Мек):

победа Джерико Платон (Кан) – 0, ничья – 0, победа Артуро Рейес Кастаньеда (Мек) – 0

Прогноз на матч Джерико Платон (Кан) – Артуро Рейес Кастаньеда (Мек) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09-го февраля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Джерико Платон (Кан) не очень выгодно, а вот Артуро Рейес Кастаньеда (Мек) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Джерико Платон (Кан) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джерико Платон (Кан) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джерико Платон (Кан) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джерико Платон (Кан) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джерико Платон (Кан) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Артуро Рейес Кастаньеда (Мек) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Артуро Рейес Кастаньеда (Мек) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Артуро Рейес Кастаньеда (Мек) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Артуро Рейес Кастаньеда (Мек) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Артуро Рейес Кастаньеда (Мек) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Джерико Платон (Кан) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Джерико Платон (Кан) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Джерико Платон (Кан) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Джерико Платон (Кан) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Джерико Платон (Кан) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Артуро Рейес Кастаньеда (Мек) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Артуро Рейес Кастаньеда (Мек) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Артуро Рейес Кастаньеда (Мек) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Артуро Рейес Кастаньеда (Мек) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Артуро Рейес Кастаньеда (Мек), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джерико Платон (Кан) – Артуро Рейес Кастаньеда (Мек) 09.02.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Джерико Платон (Кан) и Артуро Рейес Кастаньеда (Мек), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джерико Платон (Кан) и Артуро Рейес Кастаньеда (Мек). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джерико Платон (Кан) и Артуро Рейес Кастаньеда (Мек) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джерико Платон (Кан) и Артуро Рейес Кастаньеда (Мек) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Джерико Платон (Кан) будет намного сильнее, чем Артуро Рейес Кастаньеда (Мек), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Джерико Платон (Кан) — Артуро Рейес Кастаньеда (Мек) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Артуро Рейес Кастаньеда (Мек).

Джерико Платон (Кан)

Хотя Джерико Платон (Кан) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Джерико Платон (Кан) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Джерико Платон (Кан) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Джерико Платон (Кан) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Джерико Платон (Кан) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Артуро Рейес Кастаньеда (Мек)

Последний раз Артуро Рейес Кастаньеда (Мек) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Артуро Рейес Кастаньеда (Мек) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Артуро Рейес Кастаньеда (Мек) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Артуро Рейес Кастаньеда (Мек) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Артуро Рейес Кастаньеда (Мек)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Артуро Рейес Кастаньеда (Мек) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Джерико Платон (Кан) — Артуро Рейес Кастаньеда (Мек). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09-го февраля

В этом поединке Джерико Платон (Кан) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Артуро Рейес Кастаньеда (Мек), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джерико Платон (Кан) и Артуро Рейес Кастаньеда (Мек), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джерико Платон (Кан) выиграет с помощью нокаута.

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