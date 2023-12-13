Хуан Батиста Торрес — Лаутаро Мидон: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз и ставка на матч Хуан Батиста Торрес — Лаутаро Мидон 14 февраля

14 февраля в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Хуан Батиста Торрес , а противостоять в этом поединке будет Лаутаро Мидон.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Хуан Батиста Торрес — Лаутаро Мидон можно будет вплоть до 16:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 14 февраля. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Хуан Батиста Торрес и Лаутаро Мидон еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Хуан Батиста Торрес — Лаутаро Мидон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 14 февраля откроет его противостояние Хуан Батиста Торрес — Лаутаро Мидон. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 16:00 по МСК, то есть до начала игры. Хуан Батиста Торрес и Лаутаро Мидон отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Лаутаро Мидон может гордиться семью победами, а вот Хуан Батиста Торрес имеет только пять выигранных встреч.

Хуан Батиста Торрес

Хуан Батиста Торрес отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Хуан Батиста Торрес проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Хуан Батиста Торрес проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Хуан Батиста Торрес играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Хуан Батиста Торрес больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Лаутаро Мидон

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Лаутаро Мидон теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Лаутаро Мидон имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Лаутаро Мидон испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Лаутаро Мидон выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Лаутаро Мидон занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Хуан Батиста Торрес — Лаутаро Мидон

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Хуан Батиста Торрес и Лаутаро Мидон. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Хуан Батиста Торрес и Лаутаро Мидон в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Хуан Батиста Торрес и Лаутаро Мидон имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Хуан Батиста Торрес — Лаутаро Мидон 14 февраля

Хуан Батиста Торрес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Хуан Батиста Торрес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Хуан Батиста Торрес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Хуан Батиста Торрес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Хуан Батиста Торрес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Хуан Батиста Торрес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Хуан Батиста Торрес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Хуан Батиста Торрес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Лаутаро Мидон

Несмотря на свой молодой возраст, Лаутаро Мидон демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Лаутаро Мидон уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Лаутаро Мидон станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Лаутаро Мидон, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Лаутаро Мидон умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Лаутаро Мидон имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Хуан Батиста Торрес — Лаутаро Мидон Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Хуан Батиста Торрес и Лаутаро Мидон начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Хуан Батиста Торрес и Лаутаро Мидон показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Хуан Батиста Торрес и Лаутаро Мидон провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Хуан Батиста Торрес и Лаутаро Мидон действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Хуан Батиста Торрес — Лаутаро Мидон: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Хуан Батиста Торрес и Лаутаро Мидон которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Хуан Батиста Торрес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лаутаро Мидон хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Хуан Батиста Торрес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лаутаро Мидон умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Хуан Батиста Торрес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лаутаро Мидон вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Хуан Батиста Торрес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуан Батиста Торрес — Лаутаро Мидон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Хуан Батиста Торрес и Лаутаро Мидон, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-762715-prognoz-na-match-zohany-viking-belarus-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-13-02-24/