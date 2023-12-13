«Джошуа Гарсия (США)» – «Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек)». 16.02.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 16-го февраля 2024 года должен состояться бой Джошуа Гарсия (США) — Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 02:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джошуа Гарсия (США) и Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 02:00 по московскому времени Джошуа Гарсия (США) и Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 16-го февраля 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джошуа Гарсия (США) и Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джошуа Гарсия (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джошуа Гарсия (США) — Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек):

победа Джошуа Гарсия (США) – 1.03, ничья – 34, победа Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) – 14

Прогноз на матч Джошуа Гарсия (США) – Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) Бои, титульный бой, 16-го февраля 2024 года :

По коэффициенту 1.03 ставить на то, что выиграет Джошуа Гарсия (США) не очень выгодно, а вот Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 14.

История личных встреч

На данный момент Джошуа Гарсия (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джошуа Гарсия (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джошуа Гарсия (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джошуа Гарсия (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Джошуа Гарсия (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джошуа Гарсия (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джошуа Гарсия (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джошуа Гарсия (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джошуа Гарсия (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джошуа Гарсия (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джошуа Гарсия (США) – Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) 16.02.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джошуа Гарсия (США) и Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джошуа Гарсия (США) и Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Джошуа Гарсия (США) будет намного сильнее, чем Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Джошуа Гарсия (США) — Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек).

Джошуа Гарсия (США)

Как бы Джошуа Гарсия (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Джошуа Гарсия (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Джошуа Гарсия (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Джошуа Гарсия (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Джошуа Гарсия (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек)

В данный момент Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Джошуа Гарсия (США) — Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 16-го февраля 2024 года

Никто не сомневается, что Джошуа Гарсия (США) намного сильнее, чем Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Джошуа Гарсия (США) — Эрик Дэвид Аргета Лосада (Мек) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Джошуа Гарсия (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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