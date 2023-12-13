«Танунгерн ФА Групп (Таи)» – «Самингнум Ситнумной (Таи)». 16.02.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 16.02.2024 состоится интересный поединок Танунгерн ФА Групп (Таи) — Самингнум Ситнумной (Таи), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 17:55 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 17:55 по московскому времени Танунгерн ФА Групп (Таи) и Самингнум Ситнумной (Таи) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 16.02.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Танунгерн ФА Групп (Таи) и Самингнум Ситнумной (Таи) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Танунгерн ФА Групп (Таи).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Танунгерн ФА Групп (Таи) — Самингнум Ситнумной (Таи):

победа Танунгерн ФА Групп (Таи) – 0, ничья – 0, победа Самингнум Ситнумной (Таи) – 0

Прогноз на матч Танунгерн ФА Групп (Таи) – Самингнум Ситнумной (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16.02.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Танунгерн ФА Групп (Таи) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Самингнум Ситнумной (Таи) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Танунгерн ФА Групп (Таи) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Танунгерн ФА Групп (Таи) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Танунгерн ФА Групп (Таи) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Танунгерн ФА Групп (Таи) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Самингнум Ситнумной (Таи) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Самингнум Ситнумной (Таи) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Самингнум Ситнумной (Таи) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Самингнум Ситнумной (Таи) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Самингнум Ситнумной (Таи) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Танунгерн ФА Групп (Таи) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Танунгерн ФА Групп (Таи) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Танунгерн ФА Групп (Таи) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Танунгерн ФА Групп (Таи) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Танунгерн ФА Групп (Таи) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Самингнум Ситнумной (Таи) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Самингнум Ситнумной (Таи) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Самингнум Ситнумной (Таи) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Самингнум Ситнумной (Таи) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Самингнум Ситнумной (Таи) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Самингнум Ситнумной (Таи) должен задуматься о своей обороне.

Танунгерн ФА Групп (Таи) – Самингнум Ситнумной (Таи) 16.02.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Танунгерн ФА Групп (Таи) и Самингнум Ситнумной (Таи) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Танунгерн ФА Групп (Таи) и Самингнум Ситнумной (Таи) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Танунгерн ФА Групп (Таи) и Самингнум Ситнумной (Таи) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Танунгерн ФА Групп (Таи) — Самингнум Ситнумной (Таи) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Самингнум Ситнумной (Таи) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Танунгерн ФА Групп (Таи)

На самом деле Танунгерн ФА Групп (Таи) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Танунгерн ФА Групп (Таи) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Танунгерн ФА Групп (Таи) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Танунгерн ФА Групп (Таи) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Танунгерн ФА Групп (Таи) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Самингнум Ситнумной (Таи)

На данный момент Самингнум Ситнумной (Таи) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Самингнум Ситнумной (Таи) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Самингнум Ситнумной (Таи) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Самингнум Ситнумной (Таи) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Самингнум Ситнумной (Таи) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Танунгерн ФА Групп (Таи) — Самингнум Ситнумной (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16.02.2024

На титульный бой Танунгерн ФА Групп (Таи) — Самингнум Ситнумной (Таи) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Танунгерн ФА Групп (Таи) будет намного сильнее, чем Самингнум Ситнумной (Таи), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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