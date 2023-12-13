«Каоклай Чор Хапаяк (Таи)» – «Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи)». 16.02.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Каоклай Чор Хапаяк (Таи) проведет 16-го февраля 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 18:10 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Каоклай Чор Хапаяк (Таи) — Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) пройдет 16-го февраля 2024 года, и можно не сомневаться, что в 18:10 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Каоклай Чор Хапаяк (Таи) имеет две победы нокаутом, а Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Каоклай Чор Хапаяк (Таи) — Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи):

победа Каоклай Чор Хапаяк (Таи) – 0, ничья – 0, победа Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) – 0

Прогноз на матч Каоклай Чор Хапаяк (Таи) – Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го февраля 2024 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Каоклай Чор Хапаяк (Таи) не очень выгодно, а вот Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Каоклай Чор Хапаяк (Таи) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Каоклай Чор Хапаяк (Таи) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Каоклай Чор Хапаяк (Таи) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Каоклай Чор Хапаяк (Таи) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Каоклай Чор Хапаяк (Таи) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Каоклай Чор Хапаяк (Таи) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Каоклай Чор Хапаяк (Таи) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Каоклай Чор Хапаяк (Таи) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Каоклай Чор Хапаяк (Таи) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Каоклай Чор Хапаяк (Таи) – Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) 16.02.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Каоклай Чор Хапаяк (Таи) и Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Каоклай Чор Хапаяк (Таи) и Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Каоклай Чор Хапаяк (Таи) и Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Каоклай Чор Хапаяк (Таи) и Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Каоклай Чор Хапаяк (Таи) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Каоклай Чор Хапаяк (Таи) в данный момент сильнее, нежели Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Каоклай Чор Хапаяк (Таи)

Как бы Каоклай Чор Хапаяк (Таи) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Каоклай Чор Хапаяк (Таи) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Каоклай Чор Хапаяк (Таи) дрался на ринге только с представителями своей страны. Каоклай Чор Хапаяк (Таи) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Каоклай Чор Хапаяк (Таи) совершенно не работает над собственной защитой.

Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи)

Уже несколько лет Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Каоклай Чор Хапаяк (Таи) — Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го февраля 2024 года

Вряд ли Каоклай Чор Хапаяк (Таи) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Каоклай Чор Хапаяк (Таи) — Чалаван Йоккао Сэнчай (Таи) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Каоклай Чор Хапаяк (Таи) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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