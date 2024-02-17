«Мансур Малачиев (Рос)» – «Есуке Сарута (Япо)». 17.02.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 17-го февраля 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Мансур Малачиев (Рос) — Есуке Сарута (Япо). На ринге его участники появятся в 04:20 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Мансур Малачиев (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 04:20 по московскому времени Мансур Малачиев (Рос) и Есуке Сарута (Япо) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 17-го февраля 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Мансур Малачиев (Рос) и Есуке Сарута (Япо) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Мансур Малачиев (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мансур Малачиев (Рос) — Есуке Сарута (Япо):

победа Мансур Малачиев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Есуке Сарута (Япо) – 0

Прогноз на матч Мансур Малачиев (Рос) – Есуке Сарута (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го февраля 2024 года :

Так как Мансур Малачиев (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Есуке Сарута (Япо) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Мансур Малачиев (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Мансур Малачиев (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Мансур Малачиев (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Мансур Малачиев (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Мансур Малачиев (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Мансур Малачиев (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Мансур Малачиев (Рос) может и не устоять на ногах.

Есуке Сарута (Япо) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Есуке Сарута (Япо) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Есуке Сарута (Япо) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Есуке Сарута (Япо) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Есуке Сарута (Япо) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Мансур Малачиев (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Мансур Малачиев (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Мансур Малачиев (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Мансур Малачиев (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Мансур Малачиев (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Есуке Сарута (Япо) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Есуке Сарута (Япо) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Есуке Сарута (Япо) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Есуке Сарута (Япо) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Есуке Сарута (Япо) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Есуке Сарута (Япо) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Есуке Сарута (Япо) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Мансур Малачиев (Рос) – Есуке Сарута (Япо) 17.02.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Мансур Малачиев (Рос) и Есуке Сарута (Япо). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Мансур Малачиев (Рос) и Есуке Сарута (Япо) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Мансур Малачиев (Рос) и Есуке Сарута (Япо) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Мансур Малачиев (Рос) будет намного сильнее, чем Есуке Сарута (Япо), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Мансур Малачиев (Рос) и Есуке Сарута (Япо), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Есуке Сарута (Япо) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Мансур Малачиев (Рос)

Несмотря на то, что Мансур Малачиев (Рос) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Мансур Малачиев (Рос) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Мансур Малачиев (Рос) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Мансур Малачиев (Рос) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Есуке Сарута (Япо)

Есуке Сарута (Япо) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Есуке Сарута (Япо) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Есуке Сарута (Япо) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Есуке Сарута (Япо) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Есуке Сарута (Япо) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Мансур Малачиев (Рос) — Есуке Сарута (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го февраля 2024 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Мансур Малачиев (Рос) — Есуке Сарута (Япо) собираются ставить на то, что сильнее будет Мансур Малачиев (Рос), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Мансур Малачиев (Рос) — Есуке Сарута (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Мансур Малачиев (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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