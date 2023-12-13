«Саемапетч Фаиртекс (Таи)» – «Мохамед Юнес Рабах (Алж)». 17.02.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Саемапетч Фаиртекс (Таи) проведет 17.02.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Мохамед Юнес Рабах (Алж). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 05:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 17.02.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Саемапетч Фаиртекс (Таи) — Мохамед Юнес Рабах (Алж). Это будет продолжаться вплоть до 05:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Саемапетч Фаиртекс (Таи) — Мохамед Юнес Рабах (Алж):

победа Саемапетч Фаиртекс (Таи) – 0, ничья – 0, победа Мохамед Юнес Рабах (Алж) – 0

Прогноз на матч Саемапетч Фаиртекс (Таи) – Мохамед Юнес Рабах (Алж) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17.02.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Саемапетч Фаиртекс (Таи) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Мохамед Юнес Рабах (Алж) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Саемапетч Фаиртекс (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Саемапетч Фаиртекс (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Саемапетч Фаиртекс (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Саемапетч Фаиртекс (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Саемапетч Фаиртекс (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Мохамед Юнес Рабах (Алж) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Мохамед Юнес Рабах (Алж) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Мохамед Юнес Рабах (Алж) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Мохамед Юнес Рабах (Алж) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Мохамед Юнес Рабах (Алж) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Саемапетч Фаиртекс (Таи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Саемапетч Фаиртекс (Таи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Саемапетч Фаиртекс (Таи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Саемапетч Фаиртекс (Таи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Саемапетч Фаиртекс (Таи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Саемапетч Фаиртекс (Таи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Мохамед Юнес Рабах (Алж) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Мохамед Юнес Рабах (Алж) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Мохамед Юнес Рабах (Алж) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Мохамед Юнес Рабах (Алж) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Саемапетч Фаиртекс (Таи) – Мохамед Юнес Рабах (Алж) 17.02.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Саемапетч Фаиртекс (Таи) и Мохамед Юнес Рабах (Алж) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Саемапетч Фаиртекс (Таи) и Мохамед Юнес Рабах (Алж) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Саемапетч Фаиртекс (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Мохамед Юнес Рабах (Алж) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Саемапетч Фаиртекс (Таи) является очевидным фаворитом, ведь Мохамед Юнес Рабах (Алж) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Саемапетч Фаиртекс (Таи) и Мохамед Юнес Рабах (Алж), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Мохамед Юнес Рабах (Алж) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Саемапетч Фаиртекс (Таи)

В своей профессиональной карьере Саемапетч Фаиртекс (Таи) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Саемапетч Фаиртекс (Таи) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Саемапетч Фаиртекс (Таи) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Саемапетч Фаиртекс (Таи) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Саемапетч Фаиртекс (Таи) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Мохамед Юнес Рабах (Алж)

В данный момент Мохамед Юнес Рабах (Алж) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Мохамед Юнес Рабах (Алж) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Мохамед Юнес Рабах (Алж) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Мохамед Юнес Рабах (Алж) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Саемапетч Фаиртекс (Таи) — Мохамед Юнес Рабах (Алж). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17.02.2024

На титульный бой Саемапетч Фаиртекс (Таи) — Мохамед Юнес Рабах (Алж) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Саемапетч Фаиртекс (Таи) — Мохамед Юнес Рабах (Алж) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Саемапетч Фаиртекс (Таи) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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