«Шавкатджон Рахимов (Рос)» – «Эдуардо Нунес (Мек)». 18.02.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 18-го февраля 2024 года должен состояться бой Шавкатджон Рахимов (Рос) — Эдуардо Нунес (Мек), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 00:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Шавкатджон Рахимов (Рос) и Эдуардо Нунес (Мек) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 18-го февраля 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Шавкатджон Рахимов (Рос) — Эдуардо Нунес (Мек). Это будет продолжаться вплоть до 00:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шавкатджон Рахимов (Рос) — Эдуардо Нунес (Мек):

победа Шавкатджон Рахимов (Рос) – 1.55, ничья – 17, победа Эдуардо Нунес (Мек) – 2.518

Прогноз на матч Шавкатджон Рахимов (Рос) – Эдуардо Нунес (Мек) Бои, титульный бой, 18-го февраля 2024 года :

Так как Шавкатджон Рахимов (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.55. В то же время Эдуардо Нунес (Мек) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 2.518.

История личных встреч

В профессиональной карьере Шавкатджон Рахимов (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Шавкатджон Рахимов (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Шавкатджон Рахимов (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Шавкатджон Рахимов (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Шавкатджон Рахимов (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Шавкатджон Рахимов (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Эдуардо Нунес (Мек) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Эдуардо Нунес (Мек) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Эдуардо Нунес (Мек) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Эдуардо Нунес (Мек) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Эдуардо Нунес (Мек) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Шавкатджон Рахимов (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Шавкатджон Рахимов (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Шавкатджон Рахимов (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Шавкатджон Рахимов (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Шавкатджон Рахимов (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Шавкатджон Рахимов (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Эдуардо Нунес (Мек) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Эдуардо Нунес (Мек) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Эдуардо Нунес (Мек) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Эдуардо Нунес (Мек) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Эдуардо Нунес (Мек) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Шавкатджон Рахимов (Рос) – Эдуардо Нунес (Мек) 18.02.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Шавкатджон Рахимов (Рос) и Эдуардо Нунес (Мек). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Шавкатджон Рахимов (Рос) и Эдуардо Нунес (Мек) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Шавкатджон Рахимов (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Эдуардо Нунес (Мек) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Шавкатджон Рахимов (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Эдуардо Нунес (Мек) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Шавкатджон Рахимов (Рос) и Эдуардо Нунес (Мек), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Эдуардо Нунес (Мек) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Шавкатджон Рахимов (Рос)

Так как Шавкатджон Рахимов (Рос) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Шавкатджон Рахимов (Рос) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Шавкатджон Рахимов (Рос) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Шавкатджон Рахимов (Рос) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Эдуардо Нунес (Мек)

Эдуардо Нунес (Мек) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Эдуардо Нунес (Мек) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Эдуардо Нунес (Мек) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Эдуардо Нунес (Мек) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Эдуардо Нунес (Мек) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Шавкатджон Рахимов (Рос) — Эдуардо Нунес (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 18-го февраля 2024 года

На титульный бой Шавкатджон Рахимов (Рос) — Эдуардо Нунес (Мек) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Шавкатджон Рахимов (Рос) легко справится с таким соперником, как Эдуардо Нунес (Мек). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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