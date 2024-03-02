«Сахил Сирадж (Афг)» – «Акон Ванлисс (Анг)». 02.03.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 02 марта должен состояться бой Сахил Сирадж (Афг) — Акон Ванлисс (Анг), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Сахил Сирадж (Афг) и Акон Ванлисс (Анг) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 20:00 по московскому времени Сахил Сирадж (Афг) и Акон Ванлисс (Анг) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 02 марта, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Сахил Сирадж (Афг) и Акон Ванлисс (Анг) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Сахил Сирадж (Афг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сахил Сирадж (Афг) — Акон Ванлисс (Анг):

победа Сахил Сирадж (Афг) – 0, ничья – 0, победа Акон Ванлисс (Анг) – 0

Прогноз на матч Сахил Сирадж (Афг) – Акон Ванлисс (Анг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 02 марта :

Из-за того, что все ставят на то, что Сахил Сирадж (Афг) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Акон Ванлисс (Анг) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Сахил Сирадж (Афг) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Сахил Сирадж (Афг) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Сахил Сирадж (Афг) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Сахил Сирадж (Афг) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Сахил Сирадж (Афг) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Сахил Сирадж (Афг) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Акон Ванлисс (Анг) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Акон Ванлисс (Анг) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Акон Ванлисс (Анг), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Акон Ванлисс (Анг) должен быть в хорошей физической форме. Акон Ванлисс (Анг) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Сахил Сирадж (Афг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Сахил Сирадж (Афг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Сахил Сирадж (Афг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Сахил Сирадж (Афг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Акон Ванлисс (Анг) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Акон Ванлисс (Анг) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Акон Ванлисс (Анг) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Акон Ванлисс (Анг) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Акон Ванлисс (Анг) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Сахил Сирадж (Афг) – Акон Ванлисс (Анг) 02.03.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Сахил Сирадж (Афг) и Акон Ванлисс (Анг), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Сахил Сирадж (Афг) и Акон Ванлисс (Анг) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Сахил Сирадж (Афг) и Акон Ванлисс (Анг), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Сахил Сирадж (Афг) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Сахил Сирадж (Афг) — Акон Ванлисс (Анг) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Акон Ванлисс (Анг), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Сахил Сирадж (Афг)

Сахил Сирадж (Афг) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Сахил Сирадж (Афг) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Сахил Сирадж (Афг) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Сахил Сирадж (Афг) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Сахил Сирадж (Афг) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Акон Ванлисс (Анг)

На сегодняшний день Акон Ванлисс (Анг) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Акон Ванлисс (Анг) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Акон Ванлисс (Анг) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Акон Ванлисс (Анг) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Сахил Сирадж (Афг) — Акон Ванлисс (Анг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 02 марта

В настоящее время Сахил Сирадж (Афг) и Акон Ванлисс (Анг) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Сахил Сирадж (Афг) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Сахил Сирадж (Афг) — Акон Ванлисс (Анг) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Акон Ванлисс (Анг) выиграет нокаутом.

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