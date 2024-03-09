«Рико Верховен (Нид)» – «Софиан Лайдуни (Фра)». 09.03.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Рико Верховен (Нид) проведет 09.03.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Софиан Лайдуни (Фра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 22:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 22:00 по московскому времени Рико Верховен (Нид) и Софиан Лайдуни (Фра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 09.03.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Рико Верховен (Нид) и Софиан Лайдуни (Фра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Рико Верховен (Нид).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рико Верховен (Нид) — Софиан Лайдуни (Фра):

победа Рико Верховен (Нид) – 0, ничья – 0, победа Софиан Лайдуни (Фра) – 0

Прогноз на матч Рико Верховен (Нид) – Софиан Лайдуни (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09.03.2024 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Рико Верховен (Нид) не очень выгодно, а вот Софиан Лайдуни (Фра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Рико Верховен (Нид) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Рико Верховен (Нид) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Рико Верховен (Нид) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Рико Верховен (Нид) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Рико Верховен (Нид) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Софиан Лайдуни (Фра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Софиан Лайдуни (Фра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Софиан Лайдуни (Фра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Софиан Лайдуни (Фра) должен быть в хорошей физической форме. Софиан Лайдуни (Фра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Рико Верховен (Нид) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Рико Верховен (Нид) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Рико Верховен (Нид) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Рико Верховен (Нид) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Рико Верховен (Нид) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Софиан Лайдуни (Фра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Софиан Лайдуни (Фра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Софиан Лайдуни (Фра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Софиан Лайдуни (Фра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Софиан Лайдуни (Фра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Рико Верховен (Нид) – Софиан Лайдуни (Фра) 09.03.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Рико Верховен (Нид) и Софиан Лайдуни (Фра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Рико Верховен (Нид) и Софиан Лайдуни (Фра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Рико Верховен (Нид) и Софиан Лайдуни (Фра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Рико Верховен (Нид) и Софиан Лайдуни (Фра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Рико Верховен (Нид) и Софиан Лайдуни (Фра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Рико Верховен (Нид) — Софиан Лайдуни (Фра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Софиан Лайдуни (Фра).

Рико Верховен (Нид)

Хотя Рико Верховен (Нид) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Рико Верховен (Нид) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Рико Верховен (Нид) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Рико Верховен (Нид) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Рико Верховен (Нид) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Софиан Лайдуни (Фра)

На данный момент Софиан Лайдуни (Фра) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Софиан Лайдуни (Фра) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Софиан Лайдуни (Фра) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Софиан Лайдуни (Фра) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Софиан Лайдуни (Фра) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Рико Верховен (Нид) — Софиан Лайдуни (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09.03.2024

В этом поединке Рико Верховен (Нид) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Софиан Лайдуни (Фра), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Рико Верховен (Нид) сейчас находится на пике формы, так что Софиан Лайдуни (Фра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Рико Верховен (Нид).

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