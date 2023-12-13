Хуан Батиста Торрес — Хосе Рубин Стэтхэм: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз и ставка на матч Хуан Батиста Торрес — Хосе Рубин Стэтхэм 18 марта

18 марта в 23:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Хуан Батиста Торрес , а противостоять в этом поединке будет Хосе Рубин Стэтхэм.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 18 марта, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Хуан Батиста Торрес — Хосе Рубин Стэтхэм. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 23:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Хуан Батиста Торрес, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Хуан Батиста Торрес — Хосе Рубин Стэтхэм. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 23:30 по Москве Хуан Батиста Торрес выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Хосе Рубин Стэтхэм. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 18 марта. Хуан Батиста Торрес не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Хуан Батиста Торрес

Пока Хуан Батиста Торрес не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Хуан Батиста Торрес находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Хуан Батиста Торрес будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Хуан Батиста Торрес довольно неплохо играет на данном покрытии.



Хосе Рубин Стэтхэм

Во взрослом туре Хосе Рубин Стэтхэм проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Хосе Рубин Стэтхэм пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Хосе Рубин Стэтхэм предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Хосе Рубин Стэтхэм еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

«Хуан Батиста Торрес» — «Хосе Рубин Стэтхэм»: прогноз автора

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Хуан Батиста Торрес — Хосе Рубин Стэтхэм (18 марта), ставки и коэффициенты

Хуан Батиста Торрес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Хуан Батиста Торрес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Хуан Батиста Торрес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Хуан Батиста Торрес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Хуан Батиста Торрес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Хуан Батиста Торрес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Хуан Батиста Торрес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Хуан Батиста Торрес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Хосе Рубин Стэтхэм

Выступать в зале Хосе Рубин Стэтхэм не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Хосе Рубин Стэтхэм старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Хосе Рубин Стэтхэм принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Хосе Рубин Стэтхэм демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Хосе Рубин Стэтхэм даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Хосе Рубин Стэтхэм хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Хуан Батиста Торрес — Хосе Рубин Стэтхэм Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Хуан Батиста Торрес и Хосе Рубин Стэтхэм. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Хуан Батиста Торрес и Хосе Рубин Стэтхэм встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Хуан Батиста Торрес и Хосе Рубин Стэтхэм довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Хуан Батиста Торрес и Хосе Рубин Стэтхэм подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Хуан Батиста Торрес — Хосе Рубин Стэтхэм: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Хуан Батиста Торрес и Хосе Рубин Стэтхэм, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Хуан Батиста Торрес сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Хосе Рубин Стэтхэм имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Хуан Батиста Торрес – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Хуан Батиста Торрес и Хосе Рубин Стэтхэм на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуан Батиста Торрес — Хосе Рубин Стэтхэм. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Хуан Батиста Торрес и Хосе Рубин Стэтхэм. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Хуан Батиста Торрес и для Хосе Рубин Стэтхэм, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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