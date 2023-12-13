Прашант/Чандрасекар — Боллипалли/Калиянда Пунача. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (19.03.24)

19.03.2024 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Прашант/Чандрасекар , а противостоять в этом поединке будет Боллипалли/Калиянда Пунача.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Прашант/Чандрасекар — Боллипалли/Калиянда Пунача, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 19.03.2024, а его начало по МСК будет в 11:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Прашант/Чандрасекар. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Прашант/Чандрасекар — Боллипалли/Калиянда Пунача:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 19.03.2024 откроет его противостояние Прашант/Чандрасекар — Боллипалли/Калиянда Пунача. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Прашант/Чандрасекар и Боллипалли/Калиянда Пунача отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Боллипалли/Калиянда Пунача может гордиться семью победами, а вот Прашант/Чандрасекар имеет только пять выигранных встреч.

Прашант/Чандрасекар

На данный момент Прашант/Чандрасекар является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Прашант/Чандрасекар поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Прашант/Чандрасекар пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Прашант/Чандрасекар слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Прашант/Чандрасекар будет более тщательно готовиться к поединку.



Боллипалли/Калиянда Пунача

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Боллипалли/Калиянда Пунача на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Боллипалли/Калиянда Пунача демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Боллипалли/Калиянда Пунача имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Боллипалли/Калиянда Пунача намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Боллипалли/Калиянда Пунача не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Боллипалли/Калиянда Пунача будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Боллипалли/Калиянда Пунача и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Боллипалли/Калиянда Пунача умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Прашант/Чандрасекар и Боллипалли/Калиянда Пунача впервые будут встречаться между собой. Если Прашант/Чандрасекар уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Боллипалли/Калиянда Пунача пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Прашант/Чандрасекар демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Прашант/Чандрасекар – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прашант/Чандрасекар — Боллипалли/Калиянда Пунача (19.03.2024), ставки и коэффициенты

Прашант/Чандрасекар

На данном турнире Прашант/Чандрасекар выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Прашант/Чандрасекар выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Прашант/Чандрасекар допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Прашант/Чандрасекар особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Прашант/Чандрасекар, это умение играть на травяных кортах.

Боллипалли/Калиянда Пунача

В этом сезоне Боллипалли/Калиянда Пунача не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Боллипалли/Калиянда Пунача сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Боллипалли/Калиянда Пунача допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Боллипалли/Калиянда Пунача допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Боллипалли/Калиянда Пунача демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Прашант/Чандрасекар — Боллипалли/Калиянда Пунача Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Прашант/Чандрасекар и Боллипалли/Калиянда Пунача. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Прашант/Чандрасекар и Боллипалли/Калиянда Пунача встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Прашант/Чандрасекар и Боллипалли/Калиянда Пунача довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Прашант/Чандрасекар и Боллипалли/Калиянда Пунача подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Прашант/Чандрасекар — Боллипалли/Калиянда Пунача: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Прашант/Чандрасекар и Боллипалли/Калиянда Пунача из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Боллипалли/Калиянда Пунача относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Боллипалли/Калиянда Пунача проводит второй или третий матч. А вот Прашант/Чандрасекар как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Прашант/Чандрасекар, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Прашант/Чандрасекар без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Прашант/Чандрасекар вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Прашант/Чандрасекар — Боллипалли/Калиянда Пунача. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Прашант/Чандрасекар и Боллипалли/Калиянда Пунача, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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