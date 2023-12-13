«Эмилиано Варгас (США)» – «Нельсон Хэмптон (США)». 30.03.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 30 марта букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Эмилиано Варгас (США) — Нельсон Хэмптон (США). На ринге его участники появятся в 02:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Эмилиано Варгас (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 02:00 по московскому времени Эмилиано Варгас (США) и Нельсон Хэмптон (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 30 марта, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Эмилиано Варгас (США) и Нельсон Хэмптон (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Эмилиано Варгас (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эмилиано Варгас (США) — Нельсон Хэмптон (США):

победа Эмилиано Варгас (США) – 0, ничья – 0, победа Нельсон Хэмптон (США) – 0

Прогноз на матч Эмилиано Варгас (США) – Нельсон Хэмптон (США) Бои, титульный бой, 30 марта :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Эмилиано Варгас (США) станет победителем боя. Если выиграет Нельсон Хэмптон (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Эмилиано Варгас (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Эмилиано Варгас (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Эмилиано Варгас (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Эмилиано Варгас (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Нельсон Хэмптон (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Нельсон Хэмптон (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Нельсон Хэмптон (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Нельсон Хэмптон (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Нельсон Хэмптон (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Эмилиано Варгас (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Эмилиано Варгас (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Эмилиано Варгас (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Эмилиано Варгас (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Эмилиано Варгас (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Эмилиано Варгас (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Нельсон Хэмптон (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Нельсон Хэмптон (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Нельсон Хэмптон (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Нельсон Хэмптон (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Нельсон Хэмптон (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Нельсон Хэмптон (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Нельсон Хэмптон (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Эмилиано Варгас (США) – Нельсон Хэмптон (США) 30.03.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Эмилиано Варгас (США) и Нельсон Хэмптон (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Эмилиано Варгас (США) и Нельсон Хэмптон (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Эмилиано Варгас (США) будет намного сильнее, чем Нельсон Хэмптон (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Эмилиано Варгас (США) и Нельсон Хэмптон (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Нельсон Хэмптон (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Эмилиано Варгас (США)

На самом деле Эмилиано Варгас (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Эмилиано Варгас (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Эмилиано Варгас (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Эмилиано Варгас (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Эмилиано Варгас (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Нельсон Хэмптон (США)

Нельсон Хэмптон (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Нельсон Хэмптон (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Нельсон Хэмптон (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Нельсон Хэмптон (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Нельсон Хэмптон (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Эмилиано Варгас (США) — Нельсон Хэмптон (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 30 марта

На титульный бой Эмилиано Варгас (США) — Нельсон Хэмптон (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Эмилиано Варгас (США) — Нельсон Хэмптон (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Нельсон Хэмптон (США) выиграет нокаутом.

http://evolvegame.ru/cat4-775179-stavki-na-match-hottur-tindastoll-prognoz-na-basketbol-ot-28-03-24/

http://rockaluga.ru/cat1-1046956-ak-palazzolo-real-kalepina-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-italii-28-03-24/