Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) — Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff). Прогноз, ставки на матч(28.03.24)

Прогноз и ставка на матч Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) — Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff) 28.03.2024

28.03.2024 в 12:25 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) – Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff), запланированный на 28.03.2024. Баскетболисты появятся на площадке в 12:25 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) — Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff):

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) — Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff), запланированное на 28.03.2024. Поставить на матч можно будет до 12:25 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff) была еще пять лет назад.

Портленд Трейл Блэйзерс (Moody)

К данному поединку баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 28.03.2024 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) — Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 12:25 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff) удалось одержать победу у себя дома.



Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) — Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff). Прогноз, ставки на матч(28.03.24)

Портленд Трейл Блэйзерс (Moody)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff)

В прошлом матче баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) — Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 28.03.2024 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) — Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 12:25 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) — Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff): единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) — Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Lalkoff) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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