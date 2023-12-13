«Джованни Маркес (США)» – «Джейсон Велес (П-Рик)». 30.03.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 30-го марта должен состояться бой Джованни Маркес (США) — Джейсон Велес (П-Рик), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джованни Маркес (США) и Джейсон Велес (П-Рик) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Джованни Маркес (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 30-го марта предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джейсон Велес (П-Рик), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джованни Маркес (США) — Джейсон Велес (П-Рик):

победа Джованни Маркес (США) – 0, ничья – 0, победа Джейсон Велес (П-Рик) – 0

Прогноз на матч Джованни Маркес (США) – Джейсон Велес (П-Рик) Бои, титульный бой, 30-го марта :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Джованни Маркес (США) не очень выгодно, а вот Джейсон Велес (П-Рик) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Джованни Маркес (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Джованни Маркес (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Джованни Маркес (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Джованни Маркес (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Джованни Маркес (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Джованни Маркес (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Джованни Маркес (США) может и не устоять на ногах.

Джейсон Велес (П-Рик) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Джейсон Велес (П-Рик) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Джейсон Велес (П-Рик) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Джейсон Велес (П-Рик) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Джейсон Велес (П-Рик) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Джованни Маркес (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джованни Маркес (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джованни Маркес (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джованни Маркес (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джованни Маркес (США) валится с ног. К тому же, Джованни Маркес (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джованни Маркес (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Джейсон Велес (П-Рик) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джейсон Велес (П-Рик) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джейсон Велес (П-Рик) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джейсон Велес (П-Рик) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джейсон Велес (П-Рик) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джейсон Велес (П-Рик) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джейсон Велес (П-Рик) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джованни Маркес (США) – Джейсон Велес (П-Рик) 30.03.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джованни Маркес (США) и Джейсон Велес (П-Рик). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Джованни Маркес (США) и Джейсон Велес (П-Рик) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джованни Маркес (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Джейсон Велес (П-Рик) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джованни Маркес (США) — Джейсон Велес (П-Рик) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Джейсон Велес (П-Рик) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Джованни Маркес (США) — Джейсон Велес (П-Рик) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джейсон Велес (П-Рик).

Джованни Маркес (США)

Свою самую выдающуюся победу Джованни Маркес (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Джованни Маркес (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Джованни Маркес (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Джованни Маркес (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Джованни Маркес (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Джейсон Велес (П-Рик)

Сейчас Джейсон Велес (П-Рик) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Джейсон Велес (П-Рик) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Джейсон Велес (П-Рик) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Джейсон Велес (П-Рик) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Джейсон Велес (П-Рик) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Джованни Маркес (США) — Джейсон Велес (П-Рик). Прогноз и ставки на матч. Бои 30-го марта

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Джованни Маркес (США) — Джейсон Велес (П-Рик) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Джованни Маркес (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джованни Маркес (США) — Джейсон Велес (П-Рик) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Джейсон Велес (П-Рик) выиграет нокаутом.

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