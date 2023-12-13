«Курт Уолкер (Ирл)» – «Джеймс Бич-младший (Вел)». 30.03.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Курт Уолкер (Ирл) проведет 30 марта, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Джеймс Бич-младший (Вел). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Курт Уолкер (Ирл) обладает несколькими чемпионскими титулами и 30 марта предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джеймс Бич-младший (Вел), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Курт Уолкер (Ирл) — Джеймс Бич-младший (Вел):

победа Курт Уолкер (Ирл) – 1.058, ничья – 31, победа Джеймс Бич-младший (Вел) – 9.55

Прогноз на матч Курт Уолкер (Ирл) – Джеймс Бич-младший (Вел) Бои, титульный бой, 30 марта :

По коэффициенту 1.058 ставить на то, что выиграет Курт Уолкер (Ирл) не очень выгодно, а вот Джеймс Бич-младший (Вел) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 9.55.

История личных встреч

Курт Уолкер (Ирл) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Курт Уолкер (Ирл) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Курт Уолкер (Ирл) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Курт Уолкер (Ирл) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Курт Уолкер (Ирл) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Курт Уолкер (Ирл) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Курт Уолкер (Ирл) может и не устоять на ногах.

Джеймс Бич-младший (Вел) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Джеймс Бич-младший (Вел) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Джеймс Бич-младший (Вел), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Джеймс Бич-младший (Вел) должен быть в хорошей физической форме. Джеймс Бич-младший (Вел) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Курт Уолкер (Ирл) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Курт Уолкер (Ирл) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Курт Уолкер (Ирл) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Курт Уолкер (Ирл) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Джеймс Бич-младший (Вел) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Джеймс Бич-младший (Вел) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Джеймс Бич-младший (Вел) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Джеймс Бич-младший (Вел) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Джеймс Бич-младший (Вел) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Курт Уолкер (Ирл) – Джеймс Бич-младший (Вел) 30.03.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Курт Уолкер (Ирл) и Джеймс Бич-младший (Вел). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Курт Уолкер (Ирл) и Джеймс Бич-младший (Вел) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Курт Уолкер (Ирл) и Джеймс Бич-младший (Вел) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Курт Уолкер (Ирл) и Джеймс Бич-младший (Вел) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Курт Уолкер (Ирл) и Джеймс Бич-младший (Вел), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Курт Уолкер (Ирл) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Курт Уолкер (Ирл) — Джеймс Бич-младший (Вел) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джеймс Бич-младший (Вел).

Курт Уолкер (Ирл)

На самом деле Курт Уолкер (Ирл) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Курт Уолкер (Ирл) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Курт Уолкер (Ирл) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Курт Уолкер (Ирл) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Курт Уолкер (Ирл) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Джеймс Бич-младший (Вел)

В данный момент Джеймс Бич-младший (Вел) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Джеймс Бич-младший (Вел) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Джеймс Бич-младший (Вел) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Джеймс Бич-младший (Вел) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Курт Уолкер (Ирл) — Джеймс Бич-младший (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 30 марта

Вряд ли Курт Уолкер (Ирл) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Джеймс Бич-младший (Вел), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Курт Уолкер (Ирл) и Джеймс Бич-младший (Вел), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Курт Уолкер (Ирл) выиграет с помощью нокаута.

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