«Артем Булойчик (Блр)» – «Сурен Петросян (Рос)». 02.04.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Артем Булойчик (Блр) — Сурен Петросян (Рос) на 02 апреля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Артем Булойчик (Блр) и Сурен Петросян (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 20:20.

Стало известно, что именно 02 апреля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Артем Булойчик (Блр) — Сурен Петросян (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 20:20, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Артем Булойчик (Блр) — Сурен Петросян (Рос):

победа Артем Булойчик (Блр) – 4.04, ничья – 65, победа Сурен Петросян (Рос) – 1.23

Прогноз на матч Артем Булойчик (Блр) – Сурен Петросян (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 02 апреля :

Так как Артем Булойчик (Блр) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 4.04. В то же время Сурен Петросян (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.23.

История личных встреч

Артем Булойчик (Блр) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Артем Булойчик (Блр) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Артем Булойчик (Блр) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Артем Булойчик (Блр) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Артем Булойчик (Блр) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Артем Булойчик (Блр) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Артем Булойчик (Блр) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Сурен Петросян (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Сурен Петросян (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Сурен Петросян (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Сурен Петросян (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Сурен Петросян (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Артем Булойчик (Блр) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Артем Булойчик (Блр) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Артем Булойчик (Блр) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Артем Булойчик (Блр) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Артем Булойчик (Блр) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Артем Булойчик (Блр) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Сурен Петросян (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Сурен Петросян (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Сурен Петросян (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Сурен Петросян (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Артем Булойчик (Блр) – Сурен Петросян (Рос) 02.04.24

Появление на ринге таких бойцов, как Артем Булойчик (Блр) и Сурен Петросян (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Артем Булойчик (Блр) и Сурен Петросян (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Артем Булойчик (Блр) и Сурен Петросян (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Артем Булойчик (Блр) и Сурен Петросян (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Артем Булойчик (Блр) и Сурен Петросян (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Артем Булойчик (Блр) и Сурен Петросян (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Артем Булойчик (Блр) — Сурен Петросян (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Сурен Петросян (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Артем Булойчик (Блр)

Так как Артем Булойчик (Блр) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Артем Булойчик (Блр) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Артем Булойчик (Блр) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Артем Булойчик (Блр) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Сурен Петросян (Рос)

На данный момент Сурен Петросян (Рос) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Сурен Петросян (Рос) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Сурен Петросян (Рос) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Сурен Петросян (Рос) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Сурен Петросян (Рос) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Артем Булойчик (Блр) — Сурен Петросян (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 02 апреля

Несмотря на то, что Артем Булойчик (Блр) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Сурен Петросян (Рос) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Артем Булойчик (Блр) и Сурен Петросян (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Артем Булойчик (Блр) выиграет с помощью нокаута.

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