Зура Ткемаладзе — Майкл Бассем Соби: снова ждем результативной игры

Прогноз и ставка на матч Зура Ткемаладзе — Майкл Бассем Соби 03-го апреля

03-го апреля в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Зура Ткемаладзе , а противостоять в этом поединке будет Майкл Бассем Соби.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Зура Ткемаладзе — Майкл Бассем Соби, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 03-го апреля, а его начало по МСК будет в 11:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Зура Ткемаладзе. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Зура Ткемаладзе — Майкл Бассем Соби. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

03-го апреля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Зура Ткемаладзе — Майкл Бассем Соби. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Майкл Бассем Соби, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Майкл Бассем Соби выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Зура Ткемаладзе

Этот турнир Зура Ткемаладзе проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Зура Ткемаладзе может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Зура Ткемаладзе однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Зура Ткемаладзе имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Зура Ткемаладзе левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Зура Ткемаладзе хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Майкл Бассем Соби

Во взрослом туре Майкл Бассем Соби проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Майкл Бассем Соби пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Майкл Бассем Соби предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Майкл Бассем Соби еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

ITF, Зура Ткемаладзе — Майкл Бассем Соби

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Зура Ткемаладзе и Майкл Бассем Соби впервые будут встречаться между собой. Если Зура Ткемаладзе уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Майкл Бассем Соби пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Зура Ткемаладзе демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Зура Ткемаладзе – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Зура Ткемаладзе — Майкл Бассем Соби 03-го апреля

Зура Ткемаладзе

Несмотря на внушительный возраст, Зура Ткемаладзе демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Зура Ткемаладзе гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Зура Ткемаладзе обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Зура Ткемаладзе снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Зура Ткемаладзе может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Майкл Бассем Соби

Этот сезон Майкл Бассем Соби проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Майкл Бассем Соби снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Майкл Бассем Соби слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Майкл Бассем Соби допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Зура Ткемаладзе — Майкл Бассем Соби Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Зура Ткемаладзе и Майкл Бассем Соби. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Зура Ткемаладзе и Майкл Бассем Соби встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Зура Ткемаладзе и Майкл Бассем Соби довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Зура Ткемаладзе и Майкл Бассем Соби подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Зура Ткемаладзе — Майкл Бассем Соби: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Зура Ткемаладзе имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Зура Ткемаладзе и Майкл Бассем Соби отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Майкл Бассем Соби в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Зура Ткемаладзе превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Майкл Бассем Соби сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Зура Ткемаладзе гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Зура Ткемаладзе — Майкл Бассем Соби. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Зура Ткемаладзе и Майкл Бассем Соби.



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