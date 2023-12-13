«Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи)» – «Конгторани Сор Соммай (Таи)». 05.04.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 05-го апреля состоится интересный поединок Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) — Конгторани Сор Соммай (Таи), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 15:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 05-го апреля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) — Конгторани Сор Соммай (Таи). По Москве начало данного поединка будет в 15:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) — Конгторани Сор Соммай (Таи):

победа Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) – 0, ничья – 0, победа Конгторани Сор Соммай (Таи) – 0

Прогноз на матч Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) – Конгторани Сор Соммай (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 05-го апреля :

Так как Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Конгторани Сор Соммай (Таи) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Конгторани Сор Соммай (Таи) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Конгторани Сор Соммай (Таи) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Конгторани Сор Соммай (Таи) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Конгторани Сор Соммай (Таи) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Конгторани Сор Соммай (Таи) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) валится с ног. К тому же, Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Конгторани Сор Соммай (Таи) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Конгторани Сор Соммай (Таи) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Конгторани Сор Соммай (Таи) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Конгторани Сор Соммай (Таи) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Конгторани Сор Соммай (Таи), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) – Конгторани Сор Соммай (Таи) 05.04.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) и Конгторани Сор Соммай (Таи) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) и Конгторани Сор Соммай (Таи) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) и Конгторани Сор Соммай (Таи) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) в данный момент сильнее, нежели Конгторани Сор Соммай (Таи), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи)

Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Конгторани Сор Соммай (Таи)

Никаких высот Конгторани Сор Соммай (Таи) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Конгторани Сор Соммай (Таи) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Конгторани Сор Соммай (Таи) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Конгторани Сор Соммай (Таи) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) — Конгторани Сор Соммай (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 05-го апреля

Никто не сомневается, что Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) намного сильнее, чем Конгторани Сор Соммай (Таи), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) — Конгторани Сор Соммай (Таи) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Джавсуаяй Сор Дечапхан (Таи) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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