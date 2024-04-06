«Уэс Шульц (США)» – «Адланд Бенсон (США)». 06.04.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 06-го апреля 2024 года должен состояться бой Уэс Шульц (США) — Адланд Бенсон (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 04:45 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Уэс Шульц (США) и Адланд Бенсон (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 06-го апреля 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Уэс Шульц (США) — Адланд Бенсон (США). Это будет продолжаться вплоть до 04:45 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Уэс Шульц (США) — Адланд Бенсон (США):

победа Уэс Шульц (США) – 1.256, ничья – 55, победа Адланд Бенсон (США) – 3.915

Прогноз на матч Уэс Шульц (США) – Адланд Бенсон (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06-го апреля 2024 года :

По коэффициенту 1.256 ставить на то, что выиграет Уэс Шульц (США) не очень выгодно, а вот Адланд Бенсон (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 3.915.

История личных встреч

В свои 32 года Уэс Шульц (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Уэс Шульц (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Уэс Шульц (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Уэс Шульц (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Уэс Шульц (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Адланд Бенсон (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Адланд Бенсон (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Адланд Бенсон (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Адланд Бенсон (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Адланд Бенсон (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Уэс Шульц (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Уэс Шульц (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Уэс Шульц (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Уэс Шульц (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Уэс Шульц (США) валится с ног. К тому же, Уэс Шульц (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Уэс Шульц (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Адланд Бенсон (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Адланд Бенсон (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Адланд Бенсон (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Адланд Бенсон (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Уэс Шульц (США) – Адланд Бенсон (США) 06.04.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Уэс Шульц (США) и Адланд Бенсон (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Уэс Шульц (США) и Адланд Бенсон (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Уэс Шульц (США) и Адланд Бенсон (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Уэс Шульц (США) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Уэс Шульц (США) — Адланд Бенсон (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Адланд Бенсон (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Уэс Шульц (США)

Хотя Уэс Шульц (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Уэс Шульц (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Уэс Шульц (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Уэс Шульц (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Уэс Шульц (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Адланд Бенсон (США)

Последний раз Адланд Бенсон (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Адланд Бенсон (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Адланд Бенсон (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Адланд Бенсон (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Адланд Бенсон (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Адланд Бенсон (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Уэс Шульц (США) — Адланд Бенсон (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06-го апреля 2024 года

На титульный бой Уэс Шульц (США) — Адланд Бенсон (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Уэс Шульц (США) — Адланд Бенсон (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Уэс Шульц (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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