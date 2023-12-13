«Франсиско Альбано Баррио (Хор)» – «Аймар Гуи (Фра)». 06.04.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 06.04.2024 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Франсиско Альбано Баррио (Хор) — Аймар Гуи (Фра). На ринге его участники появятся в 21:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Франсиско Альбано Баррио (Хор) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Франсиско Альбано Баррио (Хор) обладает несколькими чемпионскими титулами и 06.04.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Аймар Гуи (Фра), так что вряд ли в 21:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Франсиско Альбано Баррио (Хор) — Аймар Гуи (Фра):

победа Франсиско Альбано Баррио (Хор) – 0, ничья – 0, победа Аймар Гуи (Фра) – 0

Прогноз на матч Франсиско Альбано Баррио (Хор) – Аймар Гуи (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06.04.2024 :

Букмекерские конторы на бой Франсиско Альбано Баррио (Хор) — Аймар Гуи (Фра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Франсиско Альбано Баррио (Хор) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Франсиско Альбано Баррио (Хор) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Франсиско Альбано Баррио (Хор) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Франсиско Альбано Баррио (Хор) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Франсиско Альбано Баррио (Хор) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Франсиско Альбано Баррио (Хор) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Аймар Гуи (Фра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Аймар Гуи (Фра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Аймар Гуи (Фра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Аймар Гуи (Фра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Аймар Гуи (Фра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Франсиско Альбано Баррио (Хор) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Франсиско Альбано Баррио (Хор) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Франсиско Альбано Баррио (Хор) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Франсиско Альбано Баррио (Хор) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Франсиско Альбано Баррио (Хор) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Аймар Гуи (Фра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Аймар Гуи (Фра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Аймар Гуи (Фра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Аймар Гуи (Фра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Франсиско Альбано Баррио (Хор) – Аймар Гуи (Фра) 06.04.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Франсиско Альбано Баррио (Хор) и Аймар Гуи (Фра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Франсиско Альбано Баррио (Хор) и Аймар Гуи (Фра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Франсиско Альбано Баррио (Хор) и Аймар Гуи (Фра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Франсиско Альбано Баррио (Хор) и Аймар Гуи (Фра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Франсиско Альбано Баррио (Хор) легко справится с таким соперником, как Аймар Гуи (Фра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Франсиско Альбано Баррио (Хор) в данный момент сильнее, нежели Аймар Гуи (Фра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Франсиско Альбано Баррио (Хор)

Хотя Франсиско Альбано Баррио (Хор) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Франсиско Альбано Баррио (Хор) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Франсиско Альбано Баррио (Хор) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Франсиско Альбано Баррио (Хор) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Франсиско Альбано Баррио (Хор) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Аймар Гуи (Фра)

В своей карьере Аймар Гуи (Фра) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Аймар Гуи (Фра) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Аймар Гуи (Фра) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Аймар Гуи (Фра) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Франсиско Альбано Баррио (Хор) — Аймар Гуи (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06.04.2024

Несмотря на то, что Франсиско Альбано Баррио (Хор) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Аймар Гуи (Фра) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Франсиско Альбано Баррио (Хор) — Аймар Гуи (Фра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Франсиско Альбано Баррио (Хор) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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