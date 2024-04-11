«Шадрак Нсуа (Д.Кнг)» – «Исаак Мулух (Кам)». 11.04.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 11 апреля состоится интересный поединок Шадрак Нсуа (Д.Кнг) — Исаак Мулух (Кам), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 16:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 16:00 по московскому времени Шадрак Нсуа (Д.Кнг) и Исаак Мулух (Кам) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 11 апреля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Шадрак Нсуа (Д.Кнг) и Исаак Мулух (Кам) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Шадрак Нсуа (Д.Кнг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шадрак Нсуа (Д.Кнг) — Исаак Мулух (Кам):

победа Шадрак Нсуа (Д.Кнг) – 0, ничья – 0, победа Исаак Мулух (Кам) – 0

Прогноз на матч Шадрак Нсуа (Д.Кнг) – Исаак Мулух (Кам) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11 апреля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Шадрак Нсуа (Д.Кнг) не очень выгодно, а вот Исаак Мулух (Кам) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Шадрак Нсуа (Д.Кнг) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Шадрак Нсуа (Д.Кнг) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Шадрак Нсуа (Д.Кнг) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Шадрак Нсуа (Д.Кнг) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Шадрак Нсуа (Д.Кнг) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Исаак Мулух (Кам) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Исаак Мулух (Кам) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Исаак Мулух (Кам), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Исаак Мулух (Кам) должен быть в хорошей физической форме. Исаак Мулух (Кам) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Шадрак Нсуа (Д.Кнг) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Шадрак Нсуа (Д.Кнг) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Шадрак Нсуа (Д.Кнг) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Шадрак Нсуа (Д.Кнг) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Шадрак Нсуа (Д.Кнг) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Шадрак Нсуа (Д.Кнг) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Исаак Мулух (Кам) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Исаак Мулух (Кам) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Исаак Мулух (Кам) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Исаак Мулух (Кам) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Исаак Мулух (Кам) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Исаак Мулух (Кам) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Исаак Мулух (Кам) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Шадрак Нсуа (Д.Кнг) – Исаак Мулух (Кам) 11.04.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Шадрак Нсуа (Д.Кнг) и Исаак Мулух (Кам), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Шадрак Нсуа (Д.Кнг) и Исаак Мулух (Кам) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Шадрак Нсуа (Д.Кнг) и Исаак Мулух (Кам) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Шадрак Нсуа (Д.Кнг) и Исаак Мулух (Кам) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Шадрак Нсуа (Д.Кнг) будет намного сильнее, чем Исаак Мулух (Кам), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Шадрак Нсуа (Д.Кнг) — Исаак Мулух (Кам) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Исаак Мулух (Кам), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Шадрак Нсуа (Д.Кнг)

В своей профессиональной карьере Шадрак Нсуа (Д.Кнг) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Шадрак Нсуа (Д.Кнг) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Шадрак Нсуа (Д.Кнг) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Шадрак Нсуа (Д.Кнг) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Шадрак Нсуа (Д.Кнг) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Исаак Мулух (Кам)

Сейчас Исаак Мулух (Кам) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Исаак Мулух (Кам) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Исаак Мулух (Кам) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Исаак Мулух (Кам) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Исаак Мулух (Кам) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Шадрак Нсуа (Д.Кнг) — Исаак Мулух (Кам). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11 апреля

Несмотря на то, что Шадрак Нсуа (Д.Кнг) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Исаак Мулух (Кам) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Шадрак Нсуа (Д.Кнг) сейчас находится на пике формы, так что Исаак Мулух (Кам) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Шадрак Нсуа (Д.Кнг).

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