«Элвин Еспиноза (Ник)» – «Адам Пикколотти (США)». 13.04.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 13-го апреля состоится интересный поединок Элвин Еспиноза (Ник) — Адам Пикколотти (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 01:30 по московскому времени Элвин Еспиноза (Ник) и Адам Пикколотти (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 13-го апреля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Элвин Еспиноза (Ник) и Адам Пикколотти (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Элвин Еспиноза (Ник).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Элвин Еспиноза (Ник) — Адам Пикколотти (США):

победа Элвин Еспиноза (Ник) – 1.95, ничья – 70, победа Адам Пикколотти (США) – 1.84

Прогноз на матч Элвин Еспиноза (Ник) – Адам Пикколотти (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13-го апреля :

Букмекерские конторы на бой Элвин Еспиноза (Ник) — Адам Пикколотти (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.95 и 1.84.

История личных встреч

На данный момент Элвин Еспиноза (Ник) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Элвин Еспиноза (Ник) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Элвин Еспиноза (Ник) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Элвин Еспиноза (Ник) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Адам Пикколотти (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Адам Пикколотти (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Адам Пикколотти (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Адам Пикколотти (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Адам Пикколотти (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Элвин Еспиноза (Ник) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Элвин Еспиноза (Ник) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Элвин Еспиноза (Ник) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Элвин Еспиноза (Ник) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Элвин Еспиноза (Ник) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Адам Пикколотти (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Адам Пикколотти (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Адам Пикколотти (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Адам Пикколотти (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Адам Пикколотти (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Адам Пикколотти (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Адам Пикколотти (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Элвин Еспиноза (Ник) – Адам Пикколотти (США) 13.04.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Элвин Еспиноза (Ник) и Адам Пикколотти (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Элвин Еспиноза (Ник) и Адам Пикколотти (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Элвин Еспиноза (Ник) и Адам Пикколотти (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Элвин Еспиноза (Ник) и Адам Пикколотти (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Элвин Еспиноза (Ник) будет намного сильнее, чем Адам Пикколотти (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Элвин Еспиноза (Ник) в данный момент сильнее, нежели Адам Пикколотти (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Элвин Еспиноза (Ник)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Элвин Еспиноза (Ник) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Элвин Еспиноза (Ник) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Элвин Еспиноза (Ник) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Элвин Еспиноза (Ник) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Адам Пикколотти (США)

Последний раз Адам Пикколотти (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Адам Пикколотти (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Адам Пикколотти (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Адам Пикколотти (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Адам Пикколотти (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Адам Пикколотти (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Элвин Еспиноза (Ник) — Адам Пикколотти (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13-го апреля

Спортивные эксперты считают, что Элвин Еспиноза (Ник) сейчас намного сильнее, чем Адам Пикколотти (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Элвин Еспиноза (Ник) — Адам Пикколотти (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Адам Пикколотти (США) выиграет нокаутом.

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