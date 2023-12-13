«Джордан Хейдерман (США)» – «Марсело Нуньес (Бра)». 13.04.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джордан Хейдерман (США) — Марсело Нуньес (Бра) на 13 апреля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джордан Хейдерман (США) и Марсело Нуньес (Бра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:45.

В 01:45 по московскому времени Джордан Хейдерман (США) и Марсело Нуньес (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 13 апреля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джордан Хейдерман (США) и Марсело Нуньес (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джордан Хейдерман (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джордан Хейдерман (США) — Марсело Нуньес (Бра):

победа Джордан Хейдерман (США) – 2.993, ничья – 50, победа Марсело Нуньес (Бра) – 1.41

Прогноз на матч Джордан Хейдерман (США) – Марсело Нуньес (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13 апреля :

Ставки по коэффициенту 2.993 окажутся выигрышными, если Джордан Хейдерман (США) станет победителем боя. Если выиграет Марсело Нуньес (Бра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 1.41.

История личных встреч

Джордан Хейдерман (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Джордан Хейдерман (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Джордан Хейдерман (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Джордан Хейдерман (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Джордан Хейдерман (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Джордан Хейдерман (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Джордан Хейдерман (США) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Марсело Нуньес (Бра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Марсело Нуньес (Бра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Марсело Нуньес (Бра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Марсело Нуньес (Бра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Марсело Нуньес (Бра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Джордан Хейдерман (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джордан Хейдерман (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джордан Хейдерман (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джордан Хейдерман (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джордан Хейдерман (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джордан Хейдерман (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Марсело Нуньес (Бра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Марсело Нуньес (Бра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Марсело Нуньес (Бра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Марсело Нуньес (Бра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Марсело Нуньес (Бра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Джордан Хейдерман (США) – Марсело Нуньес (Бра) 13.04.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джордан Хейдерман (США) и Марсело Нуньес (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джордан Хейдерман (США) и Марсело Нуньес (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джордан Хейдерман (США) и Марсело Нуньес (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джордан Хейдерман (США) и Марсело Нуньес (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Джордан Хейдерман (США) будет намного сильнее, чем Марсело Нуньес (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Джордан Хейдерман (США) в данный момент сильнее, нежели Марсело Нуньес (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джордан Хейдерман (США)

В своей профессиональной карьере Джордан Хейдерман (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Джордан Хейдерман (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Джордан Хейдерман (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Джордан Хейдерман (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Джордан Хейдерман (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Марсело Нуньес (Бра)

Марсело Нуньес (Бра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Марсело Нуньес (Бра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Марсело Нуньес (Бра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Марсело Нуньес (Бра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Марсело Нуньес (Бра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Джордан Хейдерман (США) — Марсело Нуньес (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13 апреля

В этом поединке Джордан Хейдерман (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Марсело Нуньес (Бра), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джордан Хейдерман (США) — Марсело Нуньес (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Марсело Нуньес (Бра) выиграет нокаутом.

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