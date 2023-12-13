Аракава/Курамоти — Окамура/Шимизу. Прогноз, ставки на матч (12.04.24)

12-го апреля 2024 года в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аракава/Курамоти , а противостоять в этом поединке будет Окамура/Шимизу.



Аракава/Курамоти сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 12-го апреля 2024 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Окамура/Шимизу. По Москве данный поединок начнется в 05:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Окамура/Шимизу, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аракава/Курамоти — Окамура/Шимизу:

До 12-го апреля 2024 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Аракава/Курамоти — Окамура/Шимизу вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Аракава/Курамоти и Окамура/Шимизу не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 05:30 по МСК.

Аракава/Курамоти

В этом сезоне Аракава/Курамоти показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Аракава/Курамоти играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Аракава/Курамоти умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Аракава/Курамоти и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Аракава/Курамоти будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Аракава/Курамоти чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Окамура/Шимизу

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Окамура/Шимизу на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Окамура/Шимизу демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Окамура/Шимизу имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Окамура/Шимизу намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Окамура/Шимизу не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Окамура/Шимизу будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Окамура/Шимизу и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Окамура/Шимизу умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Аракава/Курамоти — Окамура/Шимизу. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.04.24)

Аракава/Курамоти

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Аракава/Курамоти выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Аракава/Курамоти всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Аракава/Курамоти уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Аракава/Курамоти занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Аракава/Курамоти больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Аракава/Курамоти имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Окамура/Шимизу

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Окамура/Шимизу все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Окамура/Шимизу сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Окамура/Шимизу все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Окамура/Шимизу предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Аракава/Курамоти — Окамура/Шимизу Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Аракава/Курамоти и Окамура/Шимизу начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Аракава/Курамоти и Окамура/Шимизу показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Аракава/Курамоти и Окамура/Шимизу провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Аракава/Курамоти и Окамура/Шимизу действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Аракава/Курамоти — Окамура/Шимизу: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Аракава/Курамоти имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Аракава/Курамоти и Окамура/Шимизу отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Окамура/Шимизу в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Аракава/Курамоти превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Окамура/Шимизу сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Аракава/Курамоти гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аракава/Курамоти — Окамура/Шимизу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Аракава/Курамоти и Окамура/Шимизу сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Аракава/Курамоти, и Окамура/Шимизу будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-784790-emmanuel-layons-severnyy-grinvill-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-12-04-24/