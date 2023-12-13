Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Фернандо Кавалло: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз и ставка на матч Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Фернандо Кавалло 17-го апреля 2024 года

17-го апреля 2024 года в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Игнасио Антонио Бечерра Отарола , а противостоять в этом поединке будет Фернандо Кавалло.



17-го апреля 2024 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Фернандо Кавалло. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 17:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Игнасио Антонио Бечерра Отарола может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Фернандо Кавалло:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 17-го апреля 2024 года откроет его противостояние Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Фернандо Кавалло. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:30 по МСК, то есть до начала игры. Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Фернандо Кавалло отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Фернандо Кавалло может гордиться семью победами, а вот Игнасио Антонио Бечерра Отарола имеет только пять выигранных встреч.

Игнасио Антонио Бечерра Отарола

В этом сезоне Игнасио Антонио Бечерра Отарола демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Игнасио Антонио Бечерра Отарола снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Игнасио Антонио Бечерра Отарола является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Игнасио Антонио Бечерра Отарола не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Игнасио Антонио Бечерра Отарола еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Фернандо Кавалло

Нынешняя форма, которую демонстрирует Фернандо Кавалло еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Фернандо Кавалло постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Фернандо Кавалло пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Фернандо Кавалло не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Фернандо Кавалло не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Фернандо Кавалло. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Фернандо Кавалло. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Фернандо Кавалло продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Фернандо Кавалло 17-го апреля 2024 года

Игнасио Антонио Бечерра Отарола

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Игнасио Антонио Бечерра Отарола, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Игнасио Антонио Бечерра Отарола уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Игнасио Антонио Бечерра Отарола старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Игнасио Антонио Бечерра Отарола, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Игнасио Антонио Бечерра Отарола не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Игнасио Антонио Бечерра Отарола все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Игнасио Антонио Бечерра Отарола точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Фернандо Кавалло

Несмотря на свой молодой возраст, Фернандо Кавалло демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Фернандо Кавалло уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Фернандо Кавалло станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Фернандо Кавалло, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Фернандо Кавалло умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Фернандо Кавалло имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Фернандо Кавалло Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Фернандо Кавалло начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Фернандо Кавалло показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Фернандо Кавалло провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Фернандо Кавалло действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Фернандо Кавалло: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Фернандо Кавалло, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Игнасио Антонио Бечерра Отарола сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Фернандо Кавалло имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Игнасио Антонио Бечерра Отарола – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Фернандо Кавалло на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Фернандо Кавалло. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Фернандо Кавалло.



http://evolvegame.ru/cat1-788636-ostioneros-de-gueymas-venados-de-mazatlan-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-meksiki-17-04-24/