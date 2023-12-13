Джемма Карбис — Джульетт Дебринкэт: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз и ставка на матч Джемма Карбис — Джульетт Дебринкэт 18-го апреля 2024 года

18-го апреля 2024 года в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Джемма Карбис , а противостоять в этом поединке будет Джульетт Дебринкэт.



Судья теннисного матча Джемма Карбис — Джульетт Дебринкэт должен дать знак о старте игры в 06:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 18-го апреля 2024 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Джемма Карбис и Джульетт Дебринкэт более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Джемма Карбис имеет четыре победы, то Джульетт Дебринкэт может похвастаться лишь двумя победами.



Джемма Карбис — Джульетт Дебринкэт. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 18-го апреля 2024 года откроет его противостояние Джемма Карбис — Джульетт Дебринкэт. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 06:30 по МСК, то есть до начала игры. Джемма Карбис и Джульетт Дебринкэт отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Джульетт Дебринкэт может гордиться семью победами, а вот Джемма Карбис имеет только пять выигранных встреч.

Джемма Карбис

Так как Джемма Карбис выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Джемма Карбис снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Джемма Карбис, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Джемма Карбис чем-то удивить, пока не ясно.



Джульетт Дебринкэт

Нынешняя форма, которую демонстрирует Джульетт Дебринкэт еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Джульетт Дебринкэт постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Джульетт Дебринкэт пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Джульетт Дебринкэт не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Джульетт Дебринкэт не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Джемма Карбис — Джульетт Дебринкэт. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Прогноз и ставка на матч Джемма Карбис — Джульетт Дебринкэт 18-го апреля 2024 года

Джемма Карбис

Несмотря на внушительный возраст, Джемма Карбис демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Джемма Карбис гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Джемма Карбис обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Джемма Карбис снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Джемма Карбис может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Джульетт Дебринкэт

Этот сезон Джульетт Дебринкэт проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Джульетт Дебринкэт снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Джульетт Дебринкэт слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Джульетт Дебринкэт допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Джемма Карбис — Джульетт Дебринкэт Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Джемма Карбис и Джульетт Дебринкэт. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Джемма Карбис — Джульетт Дебринкэт: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Джемма Карбис имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Джемма Карбис и Джульетт Дебринкэт отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Джульетт Дебринкэт в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Джемма Карбис превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Джульетт Дебринкэт сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Джемма Карбис гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джемма Карбис — Джульетт Дебринкэт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Джемма Карбис и Джульетт Дебринкэт, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-789145-arman-zamani-patrisio-alvarado-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-utr-pro-tennis-series-17-04-24/