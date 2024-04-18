Исис Ван Ден Брук — Лайа Петретич: андердог способен удивить фаворита

Исис Ван Ден Брук — Лайа Петретич (18.04.2024), ставки и коэффициенты

18.04.2024 в 12:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Исис Ван Ден Брук , а противостоять в этом поединке будет Лайа Петретич.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Исис Ван Ден Брук — Лайа Петретич, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 18.04.2024, а его начало по МСК будет в 12:05. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Исис Ван Ден Брук. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Исис Ван Ден Брук — Лайа Петретич. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 18.04.2024, так что в разделе тенниса можно найти поединок Исис Ван Ден Брук — Лайа Петретич. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 12:05 по Москве, пока не начался поединок. Исис Ван Ден Брук и Лайа Петретич еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Исис Ван Ден Брук

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Исис Ван Ден Брук находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Исис Ван Ден Брук является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Исис Ван Ден Брук умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Исис Ван Ден Брук обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Исис Ван Ден Брук может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Лайа Петретич

На этом турнире Лайа Петретич играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Лайа Петретич все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Лайа Петретич не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Лайа Петретич уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Лайа Петретич на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Лайа Петретич пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Исис Ван Ден Брук и Лайа Петретич впервые будут встречаться между собой. Если Исис Ван Ден Брук уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Лайа Петретич пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Исис Ван Ден Брук демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Исис Ван Ден Брук – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Исис Ван Ден Брук — Лайа Петретич 18.04.2024

Исис Ван Ден Брук

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Исис Ван Ден Брук, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Исис Ван Ден Брук уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Исис Ван Ден Брук старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Исис Ван Ден Брук, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Исис Ван Ден Брук не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Исис Ван Ден Брук все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Исис Ван Ден Брук точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Лайа Петретич

Лайа Петретич лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Лайа Петретич играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Лайа Петретич начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Лайа Петретич выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Лайа Петретич сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Исис Ван Ден Брук — Лайа Петретич Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Исис Ван Ден Брук и Лайа Петретич начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Исис Ван Ден Брук и Лайа Петретич показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Исис Ван Ден Брук и Лайа Петретич провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Исис Ван Ден Брук и Лайа Петретич действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Исис Ван Ден Брук — Лайа Петретич: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Исис Ван Ден Брук имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Исис Ван Ден Брук и Лайа Петретич отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Лайа Петретич в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Исис Ван Ден Брук превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Лайа Петретич сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Исис Ван Ден Брук гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Исис Ван Ден Брук — Лайа Петретич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Исис Ван Ден Брук и Лайа Петретич, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-789214-truvill-bigua-montevideo-prognoz-i-stavki-ot-specialista-18-04-24/