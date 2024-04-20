«Юна Хара (Япо)» – «Цубаса Нарай (Япо)». 20.04.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 20-го апреля 2024 года состоится интересный поединок Юна Хара (Япо) — Цубаса Нарай (Япо), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 09:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 09:00 по московскому времени Юна Хара (Япо) и Цубаса Нарай (Япо) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20-го апреля 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Юна Хара (Япо) и Цубаса Нарай (Япо) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Юна Хара (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юна Хара (Япо) — Цубаса Нарай (Япо):

победа Юна Хара (Япо) – 0, ничья – 0, победа Цубаса Нарай (Япо) – 0

Прогноз на матч Юна Хара (Япо) – Цубаса Нарай (Япо) Бои, титульный бой, 20-го апреля 2024 года :

Так как Юна Хара (Япо) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Цубаса Нарай (Япо) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Юна Хара (Япо) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Юна Хара (Япо) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Юна Хара (Япо) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Юна Хара (Япо) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Юна Хара (Япо) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Юна Хара (Япо) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Цубаса Нарай (Япо) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Цубаса Нарай (Япо) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Цубаса Нарай (Япо) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Цубаса Нарай (Япо) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Цубаса Нарай (Япо) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Юна Хара (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Юна Хара (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Юна Хара (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Юна Хара (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Юна Хара (Япо) валится с ног. К тому же, Юна Хара (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Юна Хара (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Цубаса Нарай (Япо) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Цубаса Нарай (Япо) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Цубаса Нарай (Япо) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Цубаса Нарай (Япо) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Цубаса Нарай (Япо), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Юна Хара (Япо) – Цубаса Нарай (Япо) 20.04.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Юна Хара (Япо) и Цубаса Нарай (Япо) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Юна Хара (Япо) и Цубаса Нарай (Япо). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Юна Хара (Япо) и Цубаса Нарай (Япо) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Юна Хара (Япо) и Цубаса Нарай (Япо) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Юна Хара (Япо) сейчас находится на пике формы, так что Цубаса Нарай (Япо) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Юна Хара (Япо).

На чемпионский бой Юна Хара (Япо) — Цубаса Нарай (Япо) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Цубаса Нарай (Япо), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Юна Хара (Япо)

В своей профессиональной карьере Юна Хара (Япо) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Юна Хара (Япо) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Юна Хара (Япо) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Юна Хара (Япо) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Юна Хара (Япо) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Цубаса Нарай (Япо)

В своей карьере Цубаса Нарай (Япо) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Цубаса Нарай (Япо) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Цубаса Нарай (Япо) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Цубаса Нарай (Япо) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Юна Хара (Япо) — Цубаса Нарай (Япо). Прогноз и ставки на матч. Бои 20-го апреля 2024 года

Несмотря на то, что Юна Хара (Япо) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Цубаса Нарай (Япо) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Юна Хара (Япо) легко справится с таким соперником, как Цубаса Нарай (Япо). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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