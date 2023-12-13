«Арнольд Барбоза-младший (США)» – «Шон Мак-Комб (C.Ирл)». 21.04.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 21-го апреля должен состояться бой Арнольд Барбоза-младший (США) — Шон Мак-Комб (C.Ирл), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 05:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Арнольд Барбоза-младший (США) и Шон Мак-Комб (C.Ирл) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 21-го апреля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Арнольд Барбоза-младший (США) — Шон Мак-Комб (C.Ирл). По Москве начало данного поединка будет в 05:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Арнольд Барбоза-младший (США) — Шон Мак-Комб (C.Ирл):

победа Арнольд Барбоза-младший (США) – 0, ничья – 0, победа Шон Мак-Комб (C.Ирл) – 0

Прогноз на матч Арнольд Барбоза-младший (США) – Шон Мак-Комб (C.Ирл) Бои, титульный бой, 21-го апреля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Арнольд Барбоза-младший (США) не очень выгодно, а вот Шон Мак-Комб (C.Ирл) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Арнольд Барбоза-младший (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Арнольд Барбоза-младший (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Арнольд Барбоза-младший (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Арнольд Барбоза-младший (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Шон Мак-Комб (C.Ирл) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Шон Мак-Комб (C.Ирл) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Шон Мак-Комб (C.Ирл) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Шон Мак-Комб (C.Ирл) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Шон Мак-Комб (C.Ирл) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Арнольд Барбоза-младший (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Арнольд Барбоза-младший (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Арнольд Барбоза-младший (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Арнольд Барбоза-младший (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Арнольд Барбоза-младший (США) валится с ног. К тому же, Арнольд Барбоза-младший (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Арнольд Барбоза-младший (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Шон Мак-Комб (C.Ирл) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Шон Мак-Комб (C.Ирл) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Шон Мак-Комб (C.Ирл) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Шон Мак-Комб (C.Ирл) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Шон Мак-Комб (C.Ирл), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Арнольд Барбоза-младший (США) – Шон Мак-Комб (C.Ирл) 21.04.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Арнольд Барбоза-младший (США) и Шон Мак-Комб (C.Ирл), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Арнольд Барбоза-младший (США) и Шон Мак-Комб (C.Ирл). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Арнольд Барбоза-младший (США) и Шон Мак-Комб (C.Ирл) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Арнольд Барбоза-младший (США) и Шон Мак-Комб (C.Ирл) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Арнольд Барбоза-младший (США) и Шон Мак-Комб (C.Ирл), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Арнольд Барбоза-младший (США) выиграет бой.

На чемпионский бой Арнольд Барбоза-младший (США) — Шон Мак-Комб (C.Ирл) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Шон Мак-Комб (C.Ирл), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Арнольд Барбоза-младший (США)

Несмотря на то, что Арнольд Барбоза-младший (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Арнольд Барбоза-младший (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Арнольд Барбоза-младший (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Арнольд Барбоза-младший (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Шон Мак-Комб (C.Ирл)

Сейчас Шон Мак-Комб (C.Ирл) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Шон Мак-Комб (C.Ирл) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Шон Мак-Комб (C.Ирл) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Шон Мак-Комб (C.Ирл) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Шон Мак-Комб (C.Ирл) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Арнольд Барбоза-младший (США) — Шон Мак-Комб (C.Ирл). Прогноз и ставки на матч. Бои 21-го апреля

Вряд ли Арнольд Барбоза-младший (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Шон Мак-Комб (C.Ирл), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Арнольд Барбоза-младший (США) — Шон Мак-Комб (C.Ирл) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Арнольд Барбоза-младший (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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