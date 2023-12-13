Адамс/Доссеттер — Кастанеда/Линде Паласиос. Прогноз, ставки на матч. ITF (24.04.24)

24 апреля в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Адамс/Доссеттер , а противостоять в этом поединке будет Кастанеда/Линде Паласиос.



Судья теннисного матча Адамс/Доссеттер — Кастанеда/Линде Паласиос должен дать знак о старте игры в 01:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 24 апреля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Адамс/Доссеттер и Кастанеда/Линде Паласиос более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Адамс/Доссеттер имеет четыре победы, то Кастанеда/Линде Паласиос может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Адамс/Доссеттер — Кастанеда/Линде Паласиос:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 24 апреля, ведь именно в этот день на корте встречаются Адамс/Доссеттер и Кастанеда/Линде Паласиос. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 01:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Адамс/Доссеттер имеет на своем счету три победы, Кастанеда/Линде Паласиос может похвастаться четырьмя.

Адамс/Доссеттер

Этот турнир Адамс/Доссеттер проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Адамс/Доссеттер может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Адамс/Доссеттер однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Адамс/Доссеттер имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Адамс/Доссеттер левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Адамс/Доссеттер хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Кастанеда/Линде Паласиос

На этом турнире Кастанеда/Линде Паласиос играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Кастанеда/Линде Паласиос все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Кастанеда/Линде Паласиос не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Кастанеда/Линде Паласиос уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Кастанеда/Линде Паласиос на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Кастанеда/Линде Паласиос пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Адамс/Доссеттер» — «Кастанеда/Линде Паласиос»: прогноз автора

Адамс/Доссеттер и Кастанеда/Линде Паласиос – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Адамс/Доссеттер — Кастанеда/Линде Паласиос (24 апреля), ставки и коэффициенты

Адамс/Доссеттер

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Адамс/Доссеттер выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Адамс/Доссеттер всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Адамс/Доссеттер уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Адамс/Доссеттер занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Адамс/Доссеттер больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Адамс/Доссеттер имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Кастанеда/Линде Паласиос

На этом турнире Кастанеда/Линде Паласиос играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Кастанеда/Линде Паласиос какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Кастанеда/Линде Паласиос уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Кастанеда/Линде Паласиос много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Кастанеда/Линде Паласиос сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Кастанеда/Линде Паласиос не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Адамс/Доссеттер — Кастанеда/Линде Паласиос Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Адамс/Доссеттер и Кастанеда/Линде Паласиос. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Адамс/Доссеттер — Кастанеда/Линде Паласиос: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Адамс/Доссеттер и Кастанеда/Линде Паласиос из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Кастанеда/Линде Паласиос относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Кастанеда/Линде Паласиос проводит второй или третий матч. А вот Адамс/Доссеттер как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Адамс/Доссеттер, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Адамс/Доссеттер без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Адамс/Доссеттер вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Адамс/Доссеттер — Кастанеда/Линде Паласиос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Адамс/Доссеттер и Кастанеда/Линде Паласиос сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Адамс/Доссеттер, и Кастанеда/Линде Паласиос будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-793209-haruka-kadzhi-kimberli-birrell-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-tennis-24-04-24/