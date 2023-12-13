Габриэль Элиха Навас — Роджер Паскуаль Ферра. Прогноз, ставки на матч. ITF (24.04.24)

24-го апреля в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Габриэль Элиха Навас , а противостоять в этом поединке будет Роджер Паскуаль Ферра.



Так как Габриэль Элиха Навас в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Роджер Паскуаль Ферра, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 24-го апреля. Но, доказать обратное Габриэль Элиха Навас все же сможет в 11:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Габриэль Элиха Навас — Роджер Паскуаль Ферра. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Габриэль Элиха Навас — Роджер Паскуаль Ферра, которая пройдет 24-го апреля в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 11:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Габриэль Элиха Навас

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Габриэль Элиха Навас находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Габриэль Элиха Навас является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Габриэль Элиха Навас умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Габриэль Элиха Навас обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Габриэль Элиха Навас может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Роджер Паскуаль Ферра

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Роджер Паскуаль Ферра в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Роджер Паскуаль Ферра уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Роджер Паскуаль Ферра уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Роджер Паскуаль Ферра обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Габриэль Элиха Навас» — «Роджер Паскуаль Ферра»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Габриэль Элиха Навас и Роджер Паскуаль Ферра. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Габриэль Элиха Навас и Роджер Паскуаль Ферра продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Габриэль Элиха Навас — Роджер Паскуаль Ферра. Прогноз, ставки на матч(24.04.24)

Габриэль Элиха Навас

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Габриэль Элиха Навас, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Габриэль Элиха Навас уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Габриэль Элиха Навас старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Габриэль Элиха Навас, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Габриэль Элиха Навас не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Габриэль Элиха Навас все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Габриэль Элиха Навас точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Роджер Паскуаль Ферра

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Роджер Паскуаль Ферра все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Роджер Паскуаль Ферра сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Роджер Паскуаль Ферра все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Роджер Паскуаль Ферра предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Габриэль Элиха Навас — Роджер Паскуаль Ферра Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Габриэль Элиха Навас и Роджер Паскуаль Ферра. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Габриэль Элиха Навас и Роджер Паскуаль Ферра встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Габриэль Элиха Навас и Роджер Паскуаль Ферра довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Габриэль Элиха Навас и Роджер Паскуаль Ферра подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Габриэль Элиха Навас — Роджер Паскуаль Ферра: порядок побьёт класс

Габриэль Элиха Навас и Роджер Паскуаль Ферра которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Габриэль Элиха Навас имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Роджер Паскуаль Ферра хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Габриэль Элиха Навас. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Роджер Паскуаль Ферра умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Габриэль Элиха Навас довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Роджер Паскуаль Ферра вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Габриэль Элиха Навас.

СЕГОДНЯ МАТЧ Габриэль Элиха Навас — Роджер Паскуаль Ферра. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Габриэль Элиха Навас и Роджер Паскуаль Ферра сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Габриэль Элиха Навас, и Роджер Паскуаль Ферра будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-793496-segodnya-match-nadya-podoroshka-katerina-sinyakova-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-24-04-24/