«Кайси Хадеми (Вел)» – «Райан Фарраг (Вел)». 26.04.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 26.04.2024 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Кайси Хадеми (Вел) — Райан Фарраг (Вел). На ринге его участники появятся в 23:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Кайси Хадеми (Вел) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 23:00 по московскому времени Кайси Хадеми (Вел) и Райан Фарраг (Вел) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 26.04.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Кайси Хадеми (Вел) и Райан Фарраг (Вел) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Кайси Хадеми (Вел).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кайси Хадеми (Вел) — Райан Фарраг (Вел):

победа Кайси Хадеми (Вел) – 1.642, ничья – 16.5, победа Райан Фарраг (Вел) – 2.617

Прогноз на матч Кайси Хадеми (Вел) – Райан Фарраг (Вел) Бои, титульный бой, 26.04.2024 :

Букмекерские конторы на бой Кайси Хадеми (Вел) — Райан Фарраг (Вел) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.642 и 2.617.

История личных встреч

В свои 32 года Кайси Хадеми (Вел) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Кайси Хадеми (Вел) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Кайси Хадеми (Вел) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Кайси Хадеми (Вел) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Кайси Хадеми (Вел) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Райан Фарраг (Вел) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Райан Фарраг (Вел) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Райан Фарраг (Вел), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Райан Фарраг (Вел) должен быть в хорошей физической форме. Райан Фарраг (Вел) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Кайси Хадеми (Вел) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Кайси Хадеми (Вел) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Кайси Хадеми (Вел) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Кайси Хадеми (Вел) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Кайси Хадеми (Вел) валится с ног. К тому же, Кайси Хадеми (Вел) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Кайси Хадеми (Вел) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Райан Фарраг (Вел) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Райан Фарраг (Вел) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Райан Фарраг (Вел) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Райан Фарраг (Вел) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Райан Фарраг (Вел) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Райан Фарраг (Вел) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Райан Фарраг (Вел) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Кайси Хадеми (Вел) – Райан Фарраг (Вел) 26.04.24

Появление на ринге таких бойцов, как Кайси Хадеми (Вел) и Райан Фарраг (Вел) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Кайси Хадеми (Вел) и Райан Фарраг (Вел). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Кайси Хадеми (Вел) и Райан Фарраг (Вел) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Кайси Хадеми (Вел) и Райан Фарраг (Вел) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Кайси Хадеми (Вел) и Райан Фарраг (Вел) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Кайси Хадеми (Вел) является очевидным фаворитом, ведь Райан Фарраг (Вел) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Кайси Хадеми (Вел) — Райан Фарраг (Вел) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Райан Фарраг (Вел), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Кайси Хадеми (Вел)

Свою самую выдающуюся победу Кайси Хадеми (Вел) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Кайси Хадеми (Вел) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Кайси Хадеми (Вел) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Кайси Хадеми (Вел) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Кайси Хадеми (Вел) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Райан Фарраг (Вел)

В своей карьере Райан Фарраг (Вел) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Райан Фарраг (Вел) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Райан Фарраг (Вел) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Райан Фарраг (Вел) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Кайси Хадеми (Вел) — Райан Фарраг (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 26.04.2024

Никто не сомневается, что Кайси Хадеми (Вел) намного сильнее, чем Райан Фарраг (Вел), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Кайси Хадеми (Вел) — Райан Фарраг (Вел) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Райан Фарраг (Вел) выиграет нокаутом.

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