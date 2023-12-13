«Кристина Калухова (Срб)» – «Тамара Кубалова (Свк)». 25.04.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 25 апреля должен состояться бой Кристина Калухова (Срб) — Тамара Кубалова (Свк), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 17:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Кристина Калухова (Срб) и Тамара Кубалова (Свк) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 25 апреля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Кристина Калухова (Срб) — Тамара Кубалова (Свк). По Москве начало данного поединка будет в 17:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кристина Калухова (Срб) — Тамара Кубалова (Свк):

победа Кристина Калухова (Срб) – 0, ничья – 0, победа Тамара Кубалова (Свк) – 0

Прогноз на матч Кристина Калухова (Срб) – Тамара Кубалова (Свк) Чемпионат Европы, титульный бой, 25 апреля :

Так как Кристина Калухова (Срб) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Тамара Кубалова (Свк) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Кристина Калухова (Срб) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Кристина Калухова (Срб) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Кристина Калухова (Срб) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Кристина Калухова (Срб) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Тамара Кубалова (Свк) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Тамара Кубалова (Свк) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Тамара Кубалова (Свк) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Тамара Кубалова (Свк) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Тамара Кубалова (Свк) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Кристина Калухова (Срб) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Кристина Калухова (Срб) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Кристина Калухова (Срб) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Кристина Калухова (Срб) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Кристина Калухова (Срб) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Кристина Калухова (Срб) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Тамара Кубалова (Свк) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Тамара Кубалова (Свк) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Тамара Кубалова (Свк) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Тамара Кубалова (Свк) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Тамара Кубалова (Свк) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Кристина Калухова (Срб) – Тамара Кубалова (Свк) 25.04.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Кристина Калухова (Срб) и Тамара Кубалова (Свк), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Кристина Калухова (Срб) и Тамара Кубалова (Свк) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Кристина Калухова (Срб) и Тамара Кубалова (Свк) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Кристина Калухова (Срб) и Тамара Кубалова (Свк) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Кристина Калухова (Срб) сейчас находится на пике формы, так что Тамара Кубалова (Свк) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Кристина Калухова (Срб).

Титульный бой Кристина Калухова (Срб) — Тамара Кубалова (Свк) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Тамара Кубалова (Свк) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Кристина Калухова (Срб)

Хотя Кристина Калухова (Срб) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Кристина Калухова (Срб) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Кристина Калухова (Срб) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Кристина Калухова (Срб) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Кристина Калухова (Срб) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Тамара Кубалова (Свк)

Тамара Кубалова (Свк) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Тамара Кубалова (Свк) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Тамара Кубалова (Свк) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Тамара Кубалова (Свк) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Тамара Кубалова (Свк) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Кристина Калухова (Срб) — Тамара Кубалова (Свк). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Европы 25 апреля

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Кристина Калухова (Срб) — Тамара Кубалова (Свк) собираются ставить на то, что сильнее будет Кристина Калухова (Срб), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Кристина Калухова (Срб) и Тамара Кубалова (Свк), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Кристина Калухова (Срб) выиграет с помощью нокаута.

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