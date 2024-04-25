«Эдуард Саввин (Рос)» – «Артур Базеян (Арм)». 25.04.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 25-го апреля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Эдуард Саввин (Рос) — Артур Базеян (Арм). На ринге его участники появятся в 19:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Эдуард Саввин (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Эдуард Саввин (Рос) — Артур Базеян (Арм) пройдет 25-го апреля, и можно не сомневаться, что в 19:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Эдуард Саввин (Рос) имеет две победы нокаутом, а Артур Базеян (Арм) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эдуард Саввин (Рос) — Артур Базеян (Арм):

победа Эдуард Саввин (Рос) – 0, ничья – 0, победа Артур Базеян (Арм) – 0

Прогноз на матч Эдуард Саввин (Рос) – Артур Базеян (Арм) Чемпионат Европы, титульный бой, 25-го апреля :

Букмекерские конторы на бой Эдуард Саввин (Рос) — Артур Базеян (Арм) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Эдуард Саввин (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Эдуард Саввин (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Эдуард Саввин (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Эдуард Саввин (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Эдуард Саввин (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Артур Базеян (Арм) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Артур Базеян (Арм) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Артур Базеян (Арм) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Артур Базеян (Арм) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Артур Базеян (Арм) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Эдуард Саввин (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Эдуард Саввин (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Эдуард Саввин (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Эдуард Саввин (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Артур Базеян (Арм) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Артур Базеян (Арм) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Артур Базеян (Арм) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Артур Базеян (Арм) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Артур Базеян (Арм) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Артур Базеян (Арм) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Артур Базеян (Арм) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Эдуард Саввин (Рос) – Артур Базеян (Арм) 25.04.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Эдуард Саввин (Рос) и Артур Базеян (Арм), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Эдуард Саввин (Рос) и Артур Базеян (Арм). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Эдуард Саввин (Рос) и Артур Базеян (Арм) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Эдуард Саввин (Рос) и Артур Базеян (Арм) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Эдуард Саввин (Рос) — Артур Базеян (Арм) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Артур Базеян (Арм) выиграет нокаутом.

Титульный бой Эдуард Саввин (Рос) — Артур Базеян (Арм) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Артур Базеян (Арм) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Эдуард Саввин (Рос)

Несмотря на то, что Эдуард Саввин (Рос) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Эдуард Саввин (Рос) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Эдуард Саввин (Рос) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Эдуард Саввин (Рос) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Артур Базеян (Арм)

Сейчас Артур Базеян (Арм) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Артур Базеян (Арм) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Артур Базеян (Арм) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Артур Базеян (Арм) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Артур Базеян (Арм) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Эдуард Саввин (Рос) — Артур Базеян (Арм). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Европы 25-го апреля

Так как Эдуард Саввин (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Артур Базеян (Арм).

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Эдуард Саввин (Рос) и Артур Базеян (Арм), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Эдуард Саввин (Рос) выиграет бой.

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